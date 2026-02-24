Ir al contenido
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososLondres Fashion Week
56 fotos
LONDON FASHION WEEK

Burberry, legado actualizado

Daniel Lee cierra la semana de la moda de Londres con el desfile de su colección otoño-invierno 2026 para la marca, con nuevas versiones de sus gabardinas y Romeo Beckham sobre la pasarela

S Moda
