Londres Fashion Week
46 fotos
London Fashion Week

Richard Quinn, buscando armonía entre herencia y modernidad

El inglés sigue explorando los códigos de la costura clásica en su colección otoño-invierno 2026/27 y los contrapone a la sensibilidad actual

