Londres Fashion Week
62 fotos
London Fashion Week

Simone Rocha explora las obsesiones de la juventud

Para su colección otoño-invierno 2026/27, la diseñadora se inspira en las hadas de Tír na nÓg, la tierra de la eterna juventud en la mitología irlandesa

