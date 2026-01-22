Loli Bahia, la amiga inseparable de Rosalía que se ha convertido en la modelo favorita de la moda

“¿Quién es Loli Bahia?”. Esa es la pregunta que se repite con insistencia estos días en los titulares de medios generalistas y especializados en moda, música o prensa del corazón: tres territorios que confluyen para hablar de una figura que últimamente es inseparable de Rosalía. Cada cabecera aporta su propio relato: “¿Algo más que amistad?“, dice Hola!, “paseo de la mano que desata rumores”, concluye LaSexta. Sea cual sea la naturaleza del vínculo, lo cierto es que esta francesa de 23 años ha pasado en tiempo récord de ser una desconocida para el gran público a convertirse en uno de los nombres más buscados de 2026, impulsada por su cercanía con Rosalía. Ambas han sido vistas paseando de la mano por las calles de París en los últimos días. Antes, ya habían despedido juntas el año en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. Ninguna de las protagonistas se ha pronunciado sobre la veracidad o no de los rumores.

Hija de padre español y madre argelina, la maniquí nacida en Lyon como Dolores Bahia Roubille estaba cursando clases de solfeo en el conservatorio de la ciudad francesa cuando se alzó ganadora del concurso para jóvenes modelos Egeri Tour. Cumpliendo además con el cliché hollywoodiense por excelencia, ella solo acudía a la cita como acompañante de una amiga. Después de competir como jugadora de voleibol durante una década, probablemente se imaginó antes construyendo una carrera en el deporte que en la moda. Como actriz, por otro lado, debutó en 2023 con un pequeño papel en el filme Jeanne du Barry, protagonizado por Johnny Depp, y no ha dejado de tomar clases de interpretación llegando a confesar en qué saga le gustaría participar. “Quiero interpretar a James Bond o a uno de sus enemigos. Las chicas Bond son muy guapas, pero, por desgracia, la mayoría viven a la sombra de un hombre. Ya es hora de que eso cambie”, le dijo a Vogue Francia.

Loli Bahia en el desfile de Saint Laurent otoño-invierno 2025. Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)

La hispanofrancesa debutó en la pasarela con solo 17 años, cuando aún estaba en el instituto, desfilando para Louis Vuitton en la temporada otoño-invierno 2020-2021 y Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma, no dudó en elegirla como rostro de la campaña de aquella colección. Desde entonces su ascenso ha sido imparable convirtiendo su rostro, un homenaje a su segundo nombre, que significa en árabe “belleza radiante”, en uno de los más buscados. Campañas, revistas (ha sido portada de cuatro ediciones internacionales de Vogue y de otras revistas como W Magazine) y pasarelas la han convertido en una de las modelos del momento: figura en la lista top 50 de Models.com, biblia del sector, y ha estado nominada en la categoría de modelo del año en tres ocasiones; la última este pasado año. Su belleza y versatilidad la han llevado a desfilar para firmas con códigos tan dispares como Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Ferragamo, Valentino o Chanel, que ha querido contar con ella en su nueva era bajo la batuta de Matthieu Blazy y la ha convertido también en imagen de su última campaña.

Loli Bahia desfilando en París para Chloé primavera-verano 2025. Pascal Le Segretain (Getty Images)

Cuando no está trabajando y se convierte en eso que los anglosajones denominan ‘modelo off dutty’ (modelo fuera del trabajo) su estilo es, en sus propias palabras, “relajado, cómodo y juvenil”. Repasar sus looks de street style así lo confirma: Bahia tiene ese estilo sin esfuerzo que tantas desean y pocas consiguen y lo adereza con un toque masculino que lo hace aún más personal. Chaquetas extragrandes, vaqueros sueltos, zapatillas deportivas, bermudas anchas, prendas de streetwear de firmas como Palace o Stüssy y hasta corbatas dibujan un armario cómodo con toques tomboy muy alejado de los códigos ultrafemeninos que luce cuando desfila para firmas como Chanel o Yves Saint Laurent.

Loli Bahia paseando por Los Ángeles. PG/Bauer-Griffin (GC Images)

En su cuenta de Instagram se hace palpable ese contraste de estilos: prendas siempre holgadas cuando disfruta de su tiempo de ocio versus los espectaculares looks de pasarela en los que lo mismo luce un ajustadísimo vestido de Schiaparelli que se mimetiza con el traje de tweed más clásico de Chanel. La prueba definitiva de un poder camaleónico que la ha llevado a “estar en todas partes”, tal y como le espetó la cantante Charli XCX en una fiesta durante la Semana de la Moda de París.

Ahora, también está en el foco mediático por su relación –sea amorosa o no– con una Rosalía incluso más global y ubicua que ella. Después de presentar su nuevo disco Lux y antes de comenzar su gira mundial, la catalana, que también debutará como actriz esta primavera con un pequeño papel en la serie de HBO Euphoria (su ficción favorita, por cierto), concentra el interés mediático por su cercanía a Bahia. Ella, que ha confesado su “celibato voluntario” recientemente asegurando que prefiere centrarse en su carrera sin perder el tiempo en crushes y distracciones románticas, ha empezado el año sembrando la duda sobre si ha cambiado de parecer. Con Bahia comparte interés por la música (la modelo toca el trombón y la batería), conexión con España (sus abuelos paternos son originarios de Andalucía), vínculo con la moda (Rosalía es embajadora de Dior e invitada asidua a los mejores desfiles) y popularidad en redes sociales.

Loli Bahia en una fiesta organizada por perfumes Yves Saint Laurent. Victor Boyko (Getty Images for Yves Saint Laur)

Aunque el medio millón de followers que la modelo acumula en Instagram está a años luz de los casi 28 de Rosalía, Bahia se ha erigido en un referente para la Generación Z y el contenido ‘LoliTok’ acumula millones de visualizaciones en TikTok, a pesar de que ella ni siquiera tiene cuenta en la red social china. Tal y como confesó en una entrevista, sus deseos futuros pasan por seguir siendo feliz y “quién sabe si, algún día, alcanzando otro nivel de fama”. Ese día parece estar más cerca que nunca.