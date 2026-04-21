La gabardina corta, una nueva interpretación perfecta para el entretiempo

El ‘trench’ no deja de sorprendernos cada temporada con nuevas interpretaciones que atañen al color, su holgura o el largo de la capa. Esta primavera se impone en su mínima expresión

No hay mayor sinónimo de entretiempo, en cuestión de ropa, que la gabardina. Esta sabia invención nacida en 1879 de la mano de Thomas Burberry en forma de una tela de algodón tan liviana como resistente a la lluvia, regresa cada primavera sin falta a su cita con los cambios imprevisibles de tiempo que nos aturden a la hora de elegir atuendo cada mañana.

Bautizada en el mundo anglosajón como trench coach, en honor a su lugar de nacimiento, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la gabardina ha evolucionado durante décadas sin descanso en multitud de formatos, colores y estilos, incluso llevando el característico forro de cuadros a primer plano, obra también del fundador de la firma de moda Burberry. Acortarla a ras de la cintura, a medio camino en la pernera o de forma radical como si fuera un crop top, es la gran novedad de esta temporada, un fenómeno que han abrazado con la misma efusividad tanto diseñadores como un público urbano sediento de nuevas maneras de interpretarlo.

Raimonda Kulikauskiene (Getty Images)

En el plano creativo, además de la versión en corto del diseño Mayfair que propone Thomas Burberry, uno de sus grandes bestsellers elaborado en tela de gabardina ultra ligera, se suma un aluvión de propuestas con un mayor o menor recorte en centímetros de tela.

Propuestas 2026 de Mmam y Adam Leenaerdt. LAUNCHMETRICS.COM

Si de The Attico lleva su silueta armada y sobredimensionada a ras de la cintura, Jean Paul Gaultier no duda en pegar el tijeretazo bajo el pecho defendiendo un diseño crop a juego con la falda. Masculina y con cinturón para Margiela, con un corte asimétrico y minicapa en la mente de Hyun Park para su firma coreana Mmam, o desmontable para una posible puesta de largo según Adam Leenaerdt, son algunas de ellas. Con lazadas y caperuzas, cinturones extraíbles o cuellos chimenea, las posibilidades son infinitas. Está claro: el trench, en corto, es un sí rotundo esta primavera.

Abotonada y con trabillas, de Coach Outlet

Abullonada, de Sandro

Con doble solapa, de The Attico

En tono crudo y fit relajado, de Thinking Mu

Oversize y color café, de Mango

Con cinturón y puños, de Self-Portrait

Efecto globo, de Pull&Bear

Con capucha y silueta de parka, de Massimo Dutti

Naranja y con cuello subido, de Bimba Y Lola

Con pañuelo incorporado, de H&M

Empolvada, de &Other Stories

Caqui y con maxibolsillos, de Ichi

Con cinturón, de COS

Estilo americana, de AllSaints

Con caperuza, de Sézane

Cuello chimenea, de Samsøe Samsøe