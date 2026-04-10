Cuando la hora del té se convierte en una joya: el hotel Ritz de Madrid y Chaumet se unen para una propuesta singular

Cuando uno se toma un te en el Palm Court del Hotel Ritz está haciendo algo mucho más que honrar una costumbre inminentemente británica: el ritual es un viaje tácito a la historia del hotel más célebre del mundo y una celebración silenciosa del corazón mismo del lujo. Fundado por el legendario empresario suizo César Ritz, este establecimiento, que ahora es una marca global, fue el primero de un Europa en ofrecer a los aristócratas del mundo que podían permitirse sus habitaciones cuarto de baño, teléfono y electricidad; pero sobre todo fue el primero con restaurante propio. Fue precisamente en el Ritz de París donde Auguste Escoffier, reclutado como chef estrella, fundó la gastronomía moderna. Después, cuando el hotel abrió en Londres, el salón de la palmera o ‘Palm Court’ se convirtió en el emplazamiento donde las damas de la alta sociedad se reunían a las cinco de la tarde.

El Ritz de Madrid está unido de la misma manera a ese hilo invisible: empeño personal de Alfonso XIII, fue construido -en unos terrenos que pertenecieron al parque del Retiro- con la supervisión del fundador del grupo hotelero y es desde 1910 un emblema de la ciudad. En la actualidad el establecimiento pertenece a la cadena Mandarin Oriental pero sigue resucitando el espíritu del tea time y encarnando los valores del lujo sencillo y a la vez sofisticado.

Este año además, de primavera a verano, se produce una alianza inédita: la firma joyera Chaumet celebra su colección Bee, inspirada en las formas, colores y elementos del mundo de las abejas y la apicultura, con una hora de té ejecutada la chef pastelera Lidia Del Val Sánchez y el chef Thomas Storck. Ellos firman una selección de exclusivas creaciones dulces y saladas concebidas para la ocasión.

Las formas y sabores de los dulces están inspirados en el mundo apícola.

Chaumet ya había puesto en marcha esta iniciativa en The Peninsula de París durante el verano del año pasado y ahora prosigue su viaje gourmet y escoge Madrid como su nuevo destino. Del 9 de abril al 31 de agosto de 2026, propone, en colaboración con el Ritz, un menú exclusivo fruto de la colaboración entre dos figuras de la esfera culinaria. Por un lado, Thomas Stork, chef del Mandarin Oriental Ritz de Madrid —condecorado con una estrella Michelin en 2001 y elegido mejor chef de Andalucía en 2013— se ha encargado de imaginar las deliciosas creaciones saladas, mientras que la talentosa Lidia Del Val Sánchez ha sido la artífice de los postres florales que celebran la pasión de la Maison, «joyera naturalista» desde hace casi 250 años, por la naturaleza. En este magnífico entorno, la forma de alveolos, motivo distintivo de la colección, se exhibe con elegancia en los platos, llenos de tonos dorados y detalles minuciosos.