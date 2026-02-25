El ‘piercing’ de dedos de North West, una extravagancia muy poco recomendable por los expertos

Todo comenzó el pasado mes de agosto. Kim Kardashian fue fotografiada en Roma en compañía de su hija mayor North West, de 12 años. Como suele ser habitual en la vida de la mediática empresaria, aquella aparición generó decenas de titulares, pero esta vez la protagonista no fue ella, sino su hija. North West, perteneciente a la denominada generación Alfa, lucía un piercing en el dedo corazón de la mano derecha, una perforación que no pasó desapercibida para los tabloides, que lo convirtieron en noticia. La conversación se intensificó en redes sociales, donde muchos señalaban a Kim por permitir a su hija realizarse este piercing (las alusiones a Kanye West, su padre, brillaron por su ausencia, aunque ese es otro debate). A mediados de enero, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West volvió a mostrar otro finger piercing y, una vez más, se desató la polémica, publicándose varios artículos de opinión al respecto. “West está averiguando cuál es su estilo como cualquier adolescente debería hacer, y frente al mundo entero, nada menos. Eso incluye experimentar con looks de moda y belleza y, sí, piercings (con el permiso de sus padres, por supuesto). Estoy segura que sufrir ciberbullying por el mundo entero hace más daño que un pequeño anillo en su dedo, así que por favor, tengamos compasión”, escribió la periodista Elizabeth Gulino en la revista especializada Allure.

Ajena a la polémica o precisamente enterada de ello, pero segura de sus decisiones, hace unos días la preadolescente compartía una imagen en su cuenta de Instagram (donde aglutina más de dos millones de seguidores) en la que aparecía cubriendo su rostro con sus manos, repletas de pequeños piercings. Solo eran auténticas las perforaciones de sus dedos, los piercings de sus nudillos y puño estaban pegados a su piel. Una vez más, recibió cientos de comentarios. Sin embargo, en esta ocasión, la imagen no era una instantánea robada de los paparazzi, sino una fotografía producida con un fin concreto. Si hay alguien que ha sabido sacar partido a cada polémica, esa es la familia Kardashian, y parece que North West ha aprendido de las mejores porque no ha desaprovechado el revuelo causado por este tema. La mencionada fotografía publicada en su Instagram formaba parte realmente del lanzamiento de su canción Piercing on my hand. Y en el tema, donde aparece acreditada como compositora y productora, lo deja claro: I want more piercings and tats (Quiero más piercings y tatuajes). De momento, la canción suma más de 870.000 reproducciones en Spotify y North West ya ha estrenado nuevos piercings, como ha dejado ver en su TikTok recientemente. En un vídeo de apenas unos segundos, la vemos con lo que parecen varios piercings (falsos, presumiblemente) adornando su cara, semioculta bajo su ya característica melena azul.

Una vez reconducida la polémica en torno a los finger piercing hacia su nueva canción, el pasado 17 de febrero North West compartía un story en el que mostraba las marcas en sus dedos después de haberse quitado estas perforaciones. Uno de los comentarios recurrentes cuando se vio a la joven por primera vez con estos dermales (como se denomina a la clase de pendientes que implantan una parte del piercing bajo la piel) es la dificultad de mantenernos en el tiempo. De hecho, los expertos no suelen recomendarlo por las complicaciones que acarrea.

¿Moda popular o extravagancia?

En Estados Unidos, país de origen de North West, estas perforaciones están ganando popularidad. Si tenemos en cuenta las búsquedas realizadas en Google en ese país en el último año, hay un gran pico en el mes de agosto, justo cuando West fue fotografiada con su finger piercing. Y desde entonces, en los últimos meses el interés parece ir en aumento (con diferentes picos de búsquedas), respecto a comienzos del año 2025. En España, sin embargo, apenas hay búsquedas de este tipo en el momento actual. Y los expertos confirman que no es un piercing que se realice demasiado. Pedro Santalla, trabajador de Chica Pantera Tattoo Piercing en Barcelona, asegura que “no es un piercing popular” por varios motivos: “Hoy en día, después de tantos años y muchas investigaciones, además de lo que ya se sabe sobre el cuerpo humano y los avances que ha habido, ya tenemos claro que hay piercings que no funcionan. No funcionan por su angulación, colocación y porque por la propia física del cuerpo no van a curar”, detalla sobre este peculiar piercing. En el mismo sentido se pronuncia la anilladora y tatuadora María Bellver cuando explica que el finger piercing se realiza en “una zona del cuerpo que está muy expuesta y, por tanto, sufre mucho de roces y presión”. “Al tener el hueso del dedo tan cerca, el cuerpo lo acaba rechazando, migra con facilidad (la pieza se desplaza de la zona donde se puso originalmente), tiene mayor riesgo de infectarse, la cicatrización es muy complicada y acaban interfiriendo con la vida diaria”, enumera como desventajas.

Coinciden también en que quizá, a raíz de llevarlos North West, posiblemente reciban alguna que otra petición entre sus clientes más jóvenes: “Cómo anécdota te cuento que estando con una compañera del gremio nos contaron esto, nos miramos y dijimos, ‘¡Madre, lo que nos espera!’“, comenta Santalla. “Es un piercing que no se pide, aunque es cierto que ahora seguramente vendrá una oleada de niñas pidiéndolo, por ver a la hija de Kim Kardashian”, añade Bellver.

¿Qué otros dermales suelen ser los que sí se demandan en nuestro país? Bellver destaca que “los dermales en la cara (pómulo normalmente) son muy demandados, también los corporales, por ejemplo en el pecho en la zona del esternón o en la espalda baja en la zona lumbar, donde a algunas personas se les hacen dos hoyuelitos”.

Y Santalla recuerda que “no todo vale a la hora de hacerse piercings, hay mucha gente que dice que sí a cualquier idea que el cliente traiga, como los piercings en la punta de la lengua, pero esto solo son problemas para los anilladores profesionales”. El experto recomienda “acudir a profesionales cualificados, tenemos asociaciones como APPE (Asociación de Perforadores Profesionales de España) que imparten cursos y velan por las buenas prácticas e higiene dentro de nuestro gremio”.