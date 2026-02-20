Alaire, la firma de Barcelona donde la cerámica se cuela en la ropa

De niña, la diseñadora Laia Canales pasaba los veranos explorando su creatividad y haciendo pulseras que luego vendía, un pasatiempo que identifica como el punto primigenio de Alaire. La firma emergente surgió de la manera más inesperada y, a pesar de su corto recorrido, ya ha conquistado a mujeres como Rosalía. “El desarrollo de Alaire ha sido muy orgánico”, explica Canales en conversación telefónica con S Moda. “Era un proyecto personal que usaba un poco para hacer experimentos y ver si luego se podían llevar puestos y de repente al publicar cosas [en Instagram], la gente me preguntaba, quería comprarlo y ahí vi que tenía un poco de viabilidad”.

Esa cuenta en redes sociales, mitad moodboard de inspiración, mitad showroom virtual, se profesionalizó en 2024, cuando la diseñadora dejó su trabajo en el mundo de la moda para dedicarse a tiempo completo a su firma propia. Canales estaba desarrollando una prometedora carrera en la industria, trabajando para algunas de las marcas más codiciadas del momento, como Loewe, La Manso o Jacquemus. “De La Manso me llevo los accesorios como centro de todo, como la pieza extra del look que luego la llevas cada día y también la empresa pequeña gestionada por una persona transversal en todo. (…) En Jacquemus es un nivel distinto, casi como un ejército funcionando a la vez, 200 personas trabajando en una sola cosa, pero siempre con un universo muy fuerte y con una manera de hablar visualmente que, no a su nivel, pero a mí me ha calado. Pretendo que en Alaire también se entienda el universo que quiero compartir más que las piezas en sí”, explica acerca de cómo su paso por estas firmas le han influido en su forma de proyectar Alaire.

Complementos que se cuelan en la ropa

Los complementos fueron el foco central de la firma en sus orígenes, con piezas creadas a mano en su taller-estudio de Barcelona. Los collares, pulseras y pendientes elaborados con cerámica – “el barro es un material muy ancestral. Es muy sencillo, pero luego le puedes dar mil formas, de mil maneras, mil esmaltes… tiene muchas posibilidades”— dieron paso a prendas de vestir donde la cerámica siguió presente como ornamento. Este material es uno de los símbolos de la marca —cuya narrativa visual gira en torno al espíritu mediterráneo más puro—, pero no la única materia prima. “He investigado también el cristal, me fui a Murano para saber cómo funcionaba toda la artesanía del cristal y luego lo empecé a hacer aquí en Barcelona”, explica Laia. E insiste que lo interesante y lo diferente de Alaire está en introducir estos materiales también en la ropa: “La plata, la cera… hay distintos materiales que luego aplicados en la ropa hacen un mundo nuevo porque parece que todo esto solo sirve para accesorios, pero para mí tenía sentido que todas estas piezas se pudieran aplicar en la ropa. Esa es mi propuesta, juntar materiales ancestrales muy básicos y usarlos no solo para hacer accesorios”.

Renunciar al “efecto-Rosalía”

La firma, todavía con poco recorrido a sus espaldas, se ha posicionado como una de las más prometedoras de la moda independiente del momento gracias a Rosalía. La artista catalana lució una de las joyas de Alaire en plena promoción de su álbum Lux, cuando todo el mundo miraba con lupa las apariciones de la cantante. Lo llevó a comienzos de noviembre de 2025, durante una entrevista en vídeo con Apple Music. “Supe dos horas antes que iba a llevar el anillo. Fue una sorpresa increíble para mí porque es un referente total. Alguien de su equipo lo usó para el estilismo, pero yo no sabía nada y la verdad que eso es aún mejor cuando pasa porque cuando lo sabes estás esperando a ver si sale”. Rosalía eligió el anillo promise, una pieza de plata que ahora mismo se encuentra agotada y de la que Laia Canales no quiere realizar más unidades para preservar la esencia de la marca. Incluso si eso significa renunciar a las ventas potenciales del efecto-Rosalía. “Me gustaba que este anillo, que salió hace dos años a la venta, lo tuvieran las personas que ya lo han tenido y punto. Lo que quería era usar esta validación y enfocar esta buena energía a la imagen pero no más lejos que esto. Ahora mismo ya no se hace más esa pieza”, sentencia la diseñadora.

El tirón mediático de Rosalía disparó la visibilidad de esta pequeña firma, aunque a decir verdad ya disfrutaba de un alcance global. Tal y como explica la fundadora de Alaire, la mayoría de su público está fuera de España: “Realmente varía bastante según la época o quién lo lleve, porque de repente lo lleva alguien estadounidense y todas las ventas son de Estados Unidos, pero el público es sobre todo internacional”, cuenta. Y relata una anécdota que revela la dimensión del proyecto fuera de nuestras fronteras: “En el estudio recibo visitas de muchos extranjeros que están en Barcelona tres días y quieren dedicar una mañana a pasar por aquí y quedarse piezas. Esto me choca y me reafirma que la marca Barcelona o España es muy fuerte, tiene reconocimiento”.

Buenos tiempos para lo independiente

Si observamos la foto actual, es cierto que la moda española independiente goza de un muy buen estado de salud. Más allá de Zara, las enseñas nacionales triunfan en todo el mundo y prueba de ello es el éxito de marcas como Paloma Wool, Gimaguas o Flabelus, que el pasado verano abrió su primera tienda permanente en Nueva York. Laia Canales considera que la moda emergente está viviendo “un momentazo” y reconoce la “ilusión” que le hace “formar parte aunque sea con un granito de arena”. “Siento que hay mucho público. Hay mucho reconocimiento de las piezas pensadas fuera de los grandes sistemas de fast fashion y se quiere, se paga y se busca”, sostiene la diseñadora.

Pero emprender no es precisamente un camino de rosas y a los obstáculos típicos de una firma que empieza, para Canales se suma otro factor que resulta duro a la hora de sacar adelante una marca: la soledad. “Ser una mujer orquesta que tiene que ser igual de buena en comunicación que en producto, en logística o finanzas. (…) Cuando eres pequeño tienes pocas posibilidades de crecer, no es tan fácil dar con un perfil de digital marketing que te ayude, o un perfil de imagen. Lidiar con esta soledad el tiempo que necesitas estarlo es bastante duro”, confiesa.

Con la colección para la próxima temporada ya en marcha (“va a ser la primera colección que presento en persona”, adelanta), Alaire se mantiene como una firma pequeña pero de proyección global gracias a una cuidada presencia en pop ups seleccionadas de todo el mundo, de Nueva York a Toulouse y Tokio. Además, combina su e-commerce, base de todas las ventas, con tiendas efímeras celebradas varias veces al año en Barcelona, además de en Madrid o París, espacios con los que busca desvirtualizar y conocer de primera mano a ese público que apoya la moda más especial.