20 zapatos que brillan: el satén se rinde a nuestros pies

Este tejido brillante y lustroso abandera la primavera sobre multitud versiones de calzado, del clásico ‘pump’ a propuestas destalonadas y alternativas en plano para novias

En 1928, el diario New York Times le dedicó una página entera a uno de los cambios más revolucionarios vividos en materia de calzado en los últimos años. El artículo en cuestión, se hacía eco de cómo en París las casas de costura habían provocado que el satén y el crepé de China desbancara al omnipresente cuero metálico y los brocados en las hormas de salón.

De seda natural o tejido sintético –pero siempre con un lado brillante frente a otro opaco– se popularizaría en aquellos años como un calzado nocturno en colores tan vivos como el rojo de Jean Patou, el verde japonés o el azul porcelana. Casi un siglo más tarde, la pasarela vuelve a rendirle pleitesía ante nuestros pies con múltiples maneras de abordar su vibrante tacto, ya sea la nueva sneaker de la temporada a una alternativa en plano cada vez más aplaudida por las novias.

Propuestas de Nº21, Simone Rocha y Philosophy. launchmetrics.com

Los tonos nacarados y empolvados se multiplican en una infinidad de propuestas (desde el blucher de Philosophy a los lazos XXL y flores en Nº21 o Giambattista Valli) para abrazar la tendencia sin excepción.

El ‘pump’ definitivo

Los centímetros se imponen en una primavera que aboga por ir un poco más incómoda en beneficio del propio estilo. Los zapatos de salón retoman el conservadurismo con puntas afiladas, tacones de vértigo y el satén en clave monocolor.

Propuestas de Julie Kegels y Dolce&Gabbana. launchmetrics.com

La ‘sneaker’ de María Antonieta

Del balletcore al asfalto, el satén vibra por todo lo alto en la deportiva urbana de esta primavera 2026. Sin apenas suela, los colores pastel y ciertos detalles coquette en forma de lazos, perlas y brillantes, hacen realidad esa zapa con la que hubiera soñado la soberana bajo el filtro de Sofia Coppola.

Propuestas de Prada y Simone Rocha. launchmetrics.com

El ‘it’ mule

A ras del suelo y de fácil colocación, este zapato a medio cubrir y sin ningún tipo de sujeción es el rey del satén en infinidad de diseños y colores. Lo de dejar el talón al descubierto pega fuerte esta temporada, ya sea en una paleta empolvada –otro guiño a la corte–, con puntera extra afilada o desafiando la horma de una manoletina.

lauchmetrics.com

Bailarina de novia

Cómodas, elegantes y con un toque aniñado que eclipsa, las Mary Janes de raso son el deseo cumplido para cualquier amante del zapato plano, incluso, en este día señalado. En rosa pétalo o nacarado, plata y azul porcelana, son toda una inversión.

Propuestas de Simone Rocha y Giambattista Valli. launchmetrics.com

Flores y lazos

El prefijo maxi y todo lo barroco se asienta en la primavera empezando por el calzado. Los lazos pierden cualquier tipo de mesura y las flores con alma de origami definen el slingback más deseado de los próximos meses.

Propuestas de Erdem, Moschino y Nº21. launchmetrics.com

