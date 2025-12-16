MBFWMadrid renueva su Comité EGO para su 20 aniversario con SModa en sus filas

De izquierda a derecha, Isabel Uribe, directora de SUOT Studio, Abraham Ortuño Pérez, director creativo de Abra, Andrés Aberasturi, Martina Merry, directora creativa de Cold Culture y Andrés Varela, CEO de Cold Culture, Robber Rodríguez, presidente de Can Rico Studio, Asier Labarga, director de MBFWMadrid, Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado directores de Casting de Sky Division, Ariel Vidal, estilista y consultora creativa, Maria Peris, CMO de ULANKA y Brand Expert, Marta Serras, Art Director and Graphic Designer, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, Alejandra Muñoz, Brand Communication Director de PYRATEX y Raquel Peláez, subdirectora de SModa.

La plataforma de talento emergente cumplirá, en la próxima edición de marzo, veinte años impulsando a nuevas promesas de la moda española con un 50% más de aplicaciones respecto a la anterior edición.

A lo largo de sus veinte años de historia, EGO se ha consolidado como una auténtica lanzadera de talento y un proyecto realmente importante para la industria de la moda, siendo el primer escaparate de diseñadores que hoy son referentes del panorama nacional e internacional, como Palomo, María Escoté, Dominnico, JC Pajares o Juan Vidal entre otros.

En un encuentro celebrado en el Hotel Bless, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reunido a los nuevos profesionales que van a constituir el Comité de EGO, el equipo encargado de seleccionar y acompañar a los talentos emergentes, formado por creativos, estilistas, directores artísticos y líderes de proyectos innovadores dentro del sector.

En SModa tenemos el orgullo de formar parte, con representación este año en nuestra subdirectora, Raquel Peláez, de un comité que también conforman Abraham Ortuño Pérez, director creativo de Abra; Alejandra Muñoz, Brand & Communication Director de PYRATEX®; Ariel Vidal, estilista y consultora creativa; Ernesto Naranjo, director creativo de Ernesto Naranjo; Isabel Uribe, directora de SUOT Studio; Maria Peris, CMO de ULANKA y Brand Expert; Marta Serras, Art Director and Graphic Designer; Martina Merry, directora creativa de Cold Culture; Andrés Varela, CEO de Cold Culture; Robber Rodríguez, presidente de Can Rico Studio; Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado directores de Casting de Sky Division. A ellos se suman Asier Labarga, director de MBFWMadrid, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, Tatiana Gómez, coordinadora comercial de MBFWMadrid y Rubén Gómez, director creativo, asesor y scouting de EGO. Además, en esta primera reunión han estado también presentes Andrés Aberasturi, Gema Agudo y Carlos Caballero, de Pelonio.

Esta plataforma de diseñadores emergentes talentos, que ha visto pasar a 220 marcas, celebrará su 20 aniversario durante la próxima edición de febrero 2026 poniendo de manifiesto ser motor de creatividad y renovación de la moda en España.