Ir al contenido
_
_
_
_
SModa
DISEÑADORES

MBFWMadrid renueva su Comité EGO para su 20 aniversario con SModa en sus filas

La plataforma de talento emergente cumplirá, en la próxima edición de marzo, veinte años impulsando a nuevas promesas de la moda española con un 50% más de aplicaciones respecto a la anterior edición.

De izquierda a derecha, Isabel Uribe, directora de SUOT Studio, Abraham Ortuño Pérez, director creativo de Abra, Andrés Aberasturi, Martina Merry, directora creativa de Cold Culture y Andrés Varela, CEO de Cold Culture, Robber Rodríguez, presidente de Can Rico Studio, Asier Labarga, director de MBFWMadrid, Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado directores de Casting de Sky Division, Ariel Vidal, estilista y consultora creativa, Maria Peris, CMO de ULANKA y Brand Expert, Marta Serras, Art Director and Graphic Designer, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, Alejandra Muñoz, Brand Communication Director de PYRATEX y Raquel Peláez, subdirectora de SModa.
S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A lo largo de sus veinte años de historia, EGO se ha consolidado como una auténtica lanzadera de talento y un proyecto realmente importante para la industria de la moda, siendo el primer escaparate de diseñadores que hoy son referentes del panorama nacional e internacional, como Palomo, María Escoté, Dominnico, JC Pajares o Juan Vidal entre otros.

En un encuentro celebrado en el Hotel Bless, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reunido a los nuevos profesionales que van a constituir el Comité de EGO, el equipo encargado de seleccionar y acompañar a los talentos emergentes, formado por creativos, estilistas, directores artísticos y líderes de proyectos innovadores dentro del sector.

En SModa tenemos el orgullo de formar parte, con representación este año en nuestra subdirectora, Raquel Peláez, de un comité que también conforman Abraham Ortuño Pérez, director creativo de Abra; Alejandra Muñoz, Brand & Communication Director de PYRATEX®; Ariel Vidal, estilista y consultora creativa; Ernesto Naranjo, director creativo de Ernesto Naranjo; Isabel Uribe, directora de SUOT Studio; Maria Peris, CMO de ULANKA y Brand Expert; Marta Serras, Art Director and Graphic Designer; Martina Merry, directora creativa de Cold Culture; Andrés Varela, CEO de Cold Culture; Robber Rodríguez, presidente de Can Rico Studio; Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado directores de Casting de Sky Division. A ellos se suman Asier Labarga, director de MBFWMadrid, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, Tatiana Gómez, coordinadora comercial de MBFWMadrid y Rubén Gómez, director creativo, asesor y scouting de EGO. Además, en esta primera reunión han estado también presentes Andrés Aberasturi, Gema Agudo y Carlos Caballero, de Pelonio.

Esta plataforma de diseñadores emergentes talentos, que ha visto pasar a 220 marcas, celebrará su 20 aniversario durante la próxima edición de febrero 2026 poniendo de manifiesto ser motor de creatividad y renovación de la moda en España.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

15 años de Ego, la pasarela de los jóvenes talentos españoles

Clara Ferrero
David Delfín

David Delfín, un diseñador único e irrepetible en la moda española, reivindicado en un documental

Borja Bas

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  2. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  3. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  4. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
  5. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_