MBFWMadrid renueva su Comité EGO para su 20 aniversario con SModa en sus filas
La plataforma de talento emergente cumplirá, en la próxima edición de marzo, veinte años impulsando a nuevas promesas de la moda española con un 50% más de aplicaciones respecto a la anterior edición.
A lo largo de sus veinte años de historia, EGO se ha consolidado como una auténtica lanzadera de talento y un proyecto realmente importante para la industria de la moda, siendo el primer escaparate de diseñadores que hoy son referentes del panorama nacional e internacional, como Palomo, María Escoté, Dominnico, JC Pajares o Juan Vidal entre otros.
En un encuentro celebrado en el Hotel Bless, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reunido a los nuevos profesionales que van a constituir el Comité de EGO, el equipo encargado de seleccionar y acompañar a los talentos emergentes, formado por creativos, estilistas, directores artísticos y líderes de proyectos innovadores dentro del sector.
En SModa tenemos el orgullo de formar parte, con representación este año en nuestra subdirectora, Raquel Peláez, de un comité que también conforman Abraham Ortuño Pérez, director creativo de Abra; Alejandra Muñoz, Brand & Communication Director de PYRATEX®; Ariel Vidal, estilista y consultora creativa; Ernesto Naranjo, director creativo de Ernesto Naranjo; Isabel Uribe, directora de SUOT Studio; Maria Peris, CMO de ULANKA y Brand Expert; Marta Serras, Art Director and Graphic Designer; Martina Merry, directora creativa de Cold Culture; Andrés Varela, CEO de Cold Culture; Robber Rodríguez, presidente de Can Rico Studio; Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado directores de Casting de Sky Division. A ellos se suman Asier Labarga, director de MBFWMadrid, Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, Tatiana Gómez, coordinadora comercial de MBFWMadrid y Rubén Gómez, director creativo, asesor y scouting de EGO. Además, en esta primera reunión han estado también presentes Andrés Aberasturi, Gema Agudo y Carlos Caballero, de Pelonio.
Esta plataforma de diseñadores emergentes talentos, que ha visto pasar a 220 marcas, celebrará su 20 aniversario durante la próxima edición de febrero 2026 poniendo de manifiesto ser motor de creatividad y renovación de la moda en España.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Guillermo Almada, nuevo entrenador del Oviedo, que deja en la zona media de Segunda al Valladolid
Manel Dueso desembarca en el Teatre Nacional de Catalunya con ‘Jambo Bwana’ una comedia negra sobre la sororidad
Un atentado con explosivos deja dos policías muertos en Cali
Salud descarta riesgos por la ‘supergripe’ H3N2: “Tenemos suficientes vacunas”
Lo más visto
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004