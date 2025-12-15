Más que un regalo: todas las joyas para brillar (y acertar) esta Navidad

Estas fiestas, Pandora nos propone resignificar el arte de regalar con una colección brillante y simbólica, donde cada joya lanza un poderoso mensaje de los vínculos que nos unen

Decía la actriz Mae West que “un diamante regalado siempre brilla más que uno comprado”. Y es probable que no hablara solo de quilates, sino del gesto que convierte una joya en algo más que un accesorio. Porque en ocasiones especiales como la Navidad, las joyas recuperan un lugar simbólico enorme: la prueba de esos vínculos que resisten el paso del tiempo, el recuerdo de los momentos compartidos.

“En el corazón de esta temporada hay un sentimiento: no solo de celebración, sino también de conexión y reflexión. Queríamos crear un mundo donde el tiempo se detiene, donde todo brilla más sutilmente y cada joya se convierte en un recordatorio silencioso de lo que más importa”, explican los directores creativos de Pandora, A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo. De esa búsqueda surge una propuesta ensoñadora, protagonizada por lunas iridiscentes y lazos coquette, que trasladan la emoción de los momentos especiales al resto del año.

Bajo el lema “más que un regalo”, Pandora nos propone resignificar el arte de regalar, transformando cada una de sus joyas en un gesto cargado de intenciones. Para demostrar ese carácter democrático (y lo sorprendentemente bien que una misma joya puede adaptarse a estilos muy diferentes), la firma se apoya en tres referentes de estilo, las influencers Rocío Osorno, Violeta Mangriñán y María Fernández-Rubíes. Tres perfiles distintos y una misma idea de fondo: que no es la joya lo que cuenta, sino el significado que le damos a cada una.

Eslabones que conectan

Las pulseras de eslabones están cargadas de significado: cada pieza funciona como un recordatorio de que los vínculos se construyen así, poco a poco, unión a unión. Pandora actualiza este clásico de la joyería de los setenta apostando por un tamaño discreto y destellos de pavé que elevan su elegancia y feminidad.

La pulsera Cadena Cubana de Pavé, con un recubrimiento de plata de primera ley y circonitas cúbicas brillantes y pulidas, es perfecta para clásicas; mientras que la pulsera Cadena Cubana en Pavé Dos Tonos destaca por su perfil atrevido, con una mezcla preciosista de circonitas transparentes que dejan ver el contraste de la plata y el oro. Rocío Osorno nos invita a perder el miedo a la mezcla, combinando diseños distintos como la radiante pulsera Tenis, en un juego de brillos y formas muy acorde con el espíritu de estas fiestas.

Un anillo que late al unísono

Hay joyas que no necesitan explicación y el anillo Timeless de doble Corazón de Pandora es una de ellas: dos corazones de gemas transparentes, envueltos en plata de primera ley y destellos de pavé, que funcionan como un pequeño homenaje de los vínculos que crecen en paralelo.

Un vínculo que se reconoce en los gestos y manías, como el de una madre y una hija.

Regálale la luna

Es una de las joyas más poéticas de la colección: inspirado en los sueños navideños, el charm colgante de doble luna ha sido creado en cristal iridiscente de gema luna para proyectar ese resplandor nocturno que invita a pedir deseos e imaginar lo que está por venir.

Un diseño delicado y magnético, perfecto para quienes viven esta época del año como un pequeño paréntesis mágico.

Una joya que trasciende generaciones

¿Se puede legar la elegancia? El collar Halo de Pandora pertenece a esa rara categoría de joyas, esculpidas para vestir las grandes ocasiones y, con el tiempo, convertirse en parte del álbum familiar. Su diseño depurado, con una gema cuadrada rodeada por un halo brillante, tiene esa belleza serena que sobrevive a tendencias y generaciones.

Lo mismo ocurre con el anillo a juego, coronado por una circonita cúbica cuadrada, diseñado para atrapar la luz. Un guiño a ese brillo interior que también se hereda.

Un ‘choker’ para celebrarse

Porque siempre hay motivos para celebrarse, el choker de Tenis de Pandora es el autorregalo perfecto: sus circonitas transparentes, alienadas como una constelación mínima, aportan un destello moderno y sofisticado que encaja igual de bien con un jersey de punto que con un vestido de fiesta.

Una joya vibrante, pensada para llevar pegada a la piel y recordarnos lo que somos. Sobre todo en los días que más nos cuesta verlo.

Un amuleto para grandes transformaciones

Símbolo de transformación y renacimiento, Pandora captura el magnetismo de los lepidópteros en los colgantes y pendientes Mariposa: una joya juvenil, compuesta de cristales sintéticos transparentes de talla marquesa, perfecta para esas adolescentes que están definiendo su identidad y estilo.

Su diseño minimalista es una invitación al juego que puede llevarse en collares finos o combinarse con otros charms, adaptándose al gusto de quien lo lleva. Un pequeño talismán para acompañar esta etapa de cambios y nuevas promesas.

Una pulsera con mensaje

Las joyas tienen esa capacidad de expresar lo que nosotros no conseguimos (o nos atrevemos) a verbalizar. Lo sabe muy bien Pandora que ha llevado esa idea a diseños grabables, como esta pulsera de eslabones. Una joya minimalista e íntima para llevar en la piel lo que no queremos olvidar: un nombre, una fecha, una palabra que importa.

Una promesa de eternidad

El anillo Canal Eternity encarna uno de los símbolos más poderosos de la joyería: con su hilera continua de circonitas engastadas, sin principio ni fin visibles, es una promesa de constancia y compromiso. Regalarlo es como hacer un pacto, una forma de decir que estamos dispuestos a que nuestra historia trascienda el tiempo. Y si no, siempre será un precioso recordatorio de que mereció la pena intentarlo.

Un corazón compartido

Los relicarios fueron, durante décadas, el lugar donde se resguardaban amores imposibles, recuerdos familiares o mensajes que no se podían decir en voz alta. Pandora actualiza esos pequeños refugios con un diseño grabable y minimalista pensado para llevar, cerca del pecho, aquello que nos importa: una fecha, un nombre, una palabra.

El colgante etiqueta corazón es un espacio íntimo donde albergar nuestras mejores historias.