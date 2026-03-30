15 llibres recomanats pels crítics de Quadern el març de 2026
Novel·les d’Eva Baltasar, Màrius Serra i Anna Pantinat; memòries de Marià Manent o noves traduccions d’Eider Rodriguez i Bernhard
Els crítics habituals de Quadern recomanen llibres de tota mena a les portes de Sant Jordi. Novel·les d’escriptors d’aquí, traduccions contemporànies i de clàssics, assaig i poesia d’un Premi d’Honor.
Dones de foc. Internacionalistes a Catalunya (1936-1939)
Angle
382 pàgines. 22,90 euros
A cavall entre la prosa literària i la historiogràfica, Dolors Marín actualiza la perspectiva sobre les dones milicianes amb perfils biogràfics de Simone Weil, Kati Horna o Emma Goldman. Per Marta Marín-Dòmine
Peixos
Club Editor
186 pàgines. 19,50 euros
La cinquena novel·la de l’escriptora s’agermana amb les anteriors per la prosa barroca i lírica i per una protagonista escindida entre l’individualisme i la nostàlgia d’un passat primitiu. Per Marina Pintor
El camí dels ossos
Columna
216 pàgines. 19,85 euros
L’autor recorre Catalunya per descobrir les seves relíquies més sorprenents a ‘El camí dels ossos’, un deliciós llibre de viatges digne de la millor tradició del gènere. Per Jacinto Antón
Les renúncies
Arcàdia
168 pàgines. 16 euros
L’hel·lenista lleidatà Jordi Pàmias estudia la supervivència d’una sèrie de tendències al llarg de la història. Per Jordi Llovet
La pell
Traducció d’Anna Casassas
La Segona Perifèria
448 pàgines. 23,50 euros
Gran novel·la italiana del segle XX, narra la misèria i la corrrupció moral, però també hi ha una petita esperança en la reconstrucció. Per Anna Maria Iglesia
El mal entès
Proa
504 pàgines. 22,90 euros
D’una enorme consistència interna, cada capítol està vist i representat com un abans i un després en la vida d’un laberint ingent de personatges vinculats a Joan Ferrer. Per Ponç Puigdevall
Dietaris
Edicions 62
720 pàgines. 25 euros
El poeta va escriure notes autobiogràfiques des dels quinze anys, setanta llibretes que la família ha conservat i que ara es poden llegir en un sol volum que el col·loca al centre de la dietarística catalana. Per Jordi Amat
Sumer és aquí
Males Herbes
110 pàgines. 15 euros
Amb ‘Sumer és aquí’, l’artista pluridisciplinària s’afilia al gènere del planys de ciutat, tan vell com el tipus d’escriptura més antic que es coneix, el cuneïforme dels sumeris. Per Adrià Pujol
Trast
LaBreu
140 pàgines. 17 euros
El premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium coincideix amb la publicació d’un nou poemari, ‘Trast’. Entrevista d'Andreu Manresa
Extinció
Traducció de Clara Formosa
Quid Pro Quo
478 pàgines. 28 euros
La novel·la mostra l’autoexigència radical de l’autor, que sembla contenir el pressentiment d’un final proper, i condensa l’animadversió pel seu país. Per Lucas Capellas Franco
Passeig de Gràcia
Comanegra / Afora Focus Edicions
413 pàgines. 23,90 euros
Premi Santa Eulàlia 2026, el llibre abarca des del 1854 fins al 1954, quan s’acaba el racionament de la postguerra. Per Ponç Puigdevall
Tot era el mateix forat
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Periscopi. 336 pàgines. 19 euros
Només l’autora basca pot abocar-se a la fissura dels que creiem sentir-nos sans i estalvis en un primer món que agonitza. Per Noelia Ramírez
E.E. Ernst & Erica
Afers
350 pàgines. 20 euros
Montserrat Corretger ha escrit el que els entesos en diuen una magnífica novel·la d’idees, ambientada en la postguerra i la Guerra Freda, i l’acció més aviat li fa nosa. Per Miquel Bonet
Nou elogis de l’imparell
Edi Pou
H&O Editorial
132 pàgines. 14,50 euros
Gràcies a l’assaig breu de ‘Nou elogis de l’imparell’, recuperem l’emoció de l’escolta dels malanomenats “odd time signature”. Per Aïda Camprubí
El nostre Feixisme
Ara Llibres
96 pàgines. 12,95 euros
Jordi Mir fa un exercici pedagògic molt oportú en clau de defensa democràtica que s’insereix en l’allau d’assaig sobre l’extrema dreta. Per Marc Andreu
