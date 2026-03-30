15 llibres recomanats pels crítics de Quadern el març de 2026

Novel·les d’Eva Baltasar, Màrius Serra i Anna Pantinat; memòries de Marià Manent o noves traduccions d’Eider Rodriguez i Bernhard

Els crítics habituals de Quadern recomanen llibres de tota mena a les portes de Sant Jordi. Novel·les d’escriptors d’aquí, traduccions contemporànies i de clàssics, assaig i poesia d’un Premi d’Honor.

Dones de foc. Internacionalistes a Catalunya (1936-1939)

Dolos Marín
Angle
382 pàgines. 22,90 euros

A cavall entre la prosa literària i la historiogràfica, Dolors Marín actualiza la perspectiva sobre les dones milicianes amb perfils biogràfics de Simone Weil, Kati Horna o Emma Goldman. Per Marta Marín-Dòmine

Peixos

Eva Baltasar
Club Editor
186 pàgines. 19,50 euros

La cinquena novel·la de l’escriptora s’agermana amb les anteriors per la prosa barroca i lírica i per una protagonista escindida entre l’individualisme i la nostàlgia d’un passat primitiu. Per Marina Pintor

El camí dels ossos

Sergi Ramis
Columna
216 pàgines. 19,85 euros

L’autor recorre Catalunya per descobrir les seves relíquies més sorprenents a ‘El camí dels ossos’, un deliciós llibre de viatges digne de la millor tradició del gènere. Per Jacinto Antón

Les renúncies

Jordi Pàmias
Arcàdia
168 pàgines. 16 euros

L’hel·lenista lleidatà Jordi Pàmias estudia la supervivència d’una sèrie de tendències al llarg de la història. Per Jordi Llovet

La pell

Curzio Malaparte
Traducció d’Anna Casassas
La Segona Perifèria
448 pàgines. 23,50 euros

Gran novel·la italiana del segle XX, narra la misèria i la corrrupció moral, però també hi ha una petita esperança en la reconstrucció. Per Anna Maria Iglesia

El mal entès

Màrius Serra
Proa
504 pàgines. 22,90 euros

D’una enorme consistència interna, cada capítol està vist i representat com un abans i un després en la vida d’un laberint ingent de personatges vinculats a Joan Ferrer. Per Ponç Puigdevall

Dietaris

Marià Manent
Edicions 62
720 pàgines. 25 euros

El poeta va escriure notes autobiogràfiques des dels quinze anys, setanta llibretes que la família ha conservat i que ara es poden llegir en un sol volum que el col·loca al centre de la dietarística catalana. Per Jordi Amat

Sumer és aquí

Anna Pantinat
Males Herbes
110 pàgines. 15 euros

Amb ‘Sumer és aquí’, l’artista pluridisciplinària s’afilia al gènere del planys de ciutat, tan vell com el tipus d’escriptura més antic que es coneix, el cuneïforme dels sumeris. Per Adrià Pujol

Trast

Biel Mesquida
LaBreu
140 pàgines. 17 euros

El premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium coincideix amb la publicació d’un nou poemari, ‘Trast’. Entrevista d'Andreu Manresa

Extinció

Thomas Bernhard
Traducció de Clara Formosa
Quid Pro Quo
478 pàgines. 28 euros

La novel·la mostra l’autoexigència radical de l’autor, que sembla contenir el pressentiment d’un final proper, i condensa l’animadversió pel seu país. Per Lucas Capellas Franco

Passeig de Gràcia

Roger Bastida
Comanegra / Afora Focus Edicions
413 pàgines. 23,90 euros

Premi Santa Eulàlia 2026, el llibre abarca des del 1854 fins al 1954, quan s’acaba el racionament de la postguerra. Per Ponç Puigdevall

Tot era el mateix forat

Eider Rodriguez
Traducció de Pau Joan Hernàndez
Periscopi. 336 pàgines. 19 euros

Només l’autora basca pot abocar-se a la fissura dels que creiem sentir-nos sans i estalvis en un primer món que agonitza. Per Noelia Ramírez

E.E. Ernst & Erica

Montserrat Corretger
Afers
350 pàgines. 20 euros

Montserrat Corretger ha escrit el que els entesos en diuen una magnífica novel·la d’idees, ambientada en la postguerra i la Guerra Freda, i l’acció més aviat li fa nosa. Per Miquel Bonet

Nou elogis de l’imparell


Edi Pou
H&O Editorial
132 pàgines. 14,50 euros

Gràcies a l’assaig breu de ‘Nou elogis de l’imparell’, recuperem l’emoció de l’escolta dels malanomenats “odd time signature”. Per Aïda Camprubí

El nostre Feixisme

Jordi Mir
Ara Llibres
96 pàgines. 12,95 euros

Jordi Mir fa un exercici pedagògic molt oportú en clau de defensa democràtica que s’insereix en l’allau d’assaig sobre l’extrema dreta. Per Marc Andreu

Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Mejora tus habilidades lingüísticas con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
