Ir al contenido
_
_
_
_
QuadernLiteratura
literatura
Crítica

Pol Guasch esvaeix el mal sabor de les novel·les anteriors amb ‘Relíquia’

Amb aquest llibre que aglutina els vestigis del passat, l’autor entra de ple en aquell gènere literari que potser va inaugurar la ‘Carta al pare’ de Kafka

Pol Guasch al club de lectura de QuadernMassimiliano Minocri
Ponç Puigdevall
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El 13 de gener del 2013 tenia 44 anys, estava casat i era pare de tres fills, dos d’ells adoptats. Havia estudiat Dret i va exercir d’advocat fins que es va decidir a presentar-se a unes oposicions de funcionari de presons. Vuit anys abans de la nit que va canviar dràsticament la vida de la seva família, havia redactat un extens informe sobre com el sistema penitenciari podia conduir els reclusos a la temptació del suïcidi, i en repassava les tesis més acreditades: un suïcida és una víctima de les condicions socials, segons defensa Émile Durkheim? O és la víctima d’una malaltia, tal com argumenta la psiquiatria clàssica? O potser té raó Freud i el suïcida és algú víctima de si mateix? O tal vegada qui l’encerta és Karl Menninger en veure’l com una víctima de la idea de la mort, on es concentren els desitjos de morir, de matar i de matar-se? Fredament, l’autor de l’informe detecta causes, proposa hipòtesis, treu conclusions, però “ningú creuria que, rere l’interès, s’hi amaga el desig d’entendre”, “ningú diria que, mentre l’escrius, penses en el teu pare i en la nit que el vas trobar”, penjat d’una corda a la mateixa biga de la mateixa casa on temps després el seu fill, l’escriptor Pol Guasch (Tarragona, 1997), als 15 anys, trobaria el seu i reviuria una experiència fatídica idèntica, i que ara, a Relíquia, intenta la proesa impossible d’explicar-se l’inexplicable: al cap i a la fi, la viuda d’un altre suïcida, David Foster Wallace —com a suport, al llibre es recorre al testimoni d’altres escriptors que van triar el mateix destí—, ja havia dit que “quan una persona que estimes se suïcida, la vida es converteix en una llengua que no entens”.

De sobte, el mal sabor literari que ens havien deixat les seves dues febrils novel·les anteriors, Napalm al cor (2021) i Ofert a les mans, el paradís crema (2024), sempre difuses i verboses, poc fornejades i massa apegaloses, a Relíquia s’esvaeix, tot i que segurament hi són de més frases d’impostada contundència solemne com aquesta: “i em diu que l’amor és com desaparèixer en l’altre sabent que, tard o d’hora, ens penedirem d’haver-nos-hi sotmès a voluntat”. Però a Relíquia, un títol molt ben escollit on s’aglutinen el que queda, els records particulars d’un fort valor sentimental, els vestigis del passat, Pol Guasch entra de ple en aquell gènere literari que potser va inaugurar la Carta al pare de Kafka. A Relíquia, com si li escrivís el comiat que ni ell ni ningú va rebre mai —“Hauria agraït una nota”, diu—, hi predominen passatges que electrocuten, com el trajecte en cotxe de l’autor i la mare cap a la casa del bosc on el pare es refugia quan l’ataca el “mal moment” —en el moment de la ingesta, l’alcohol calma el malestar, però també l’amplifica—, i, a pesar de la urgència instintiva que senten, s’han d’aturar a fer benzina, i en arribar-hi els reben els gossos esverats pel que ha succeït una estona abans: la seqüència esgarrifa. També ens agrada que Pol Guasch no especuli mai sobre les causes del suïcidi del pare, no es conformi en la tranquil·litat d’acceptar cap teoria conclusiva, i que tot el que passa sembli esdevenir-se fora de l’escenari i res no ens distregui d’unes situacions dramàtiques expressades per mitjans exclusivament verbals, com si l’autor confiés només en les paraules perquè l’essència de la tragèdia no està en el que els comparses han pogut veure, sinó en la vida invisible del pare. Fins i tot es podria dir que la grandesa de Relíquia rau no en el que llegim, sinó en el que s’ha d’endevinar més enllà de les frases escrites. Davant de la mort d’algú i del dol dels altres, ens assemblem als companys i els professors de l’institut on estudiava Pol Guasch: no estem preparats per anar més enllà d’unes poques frases de compromís.

Relíquia

Pol Guasch
Anagrama
152 pàgines. 18,90 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Arxivat A

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_