El futuro ‘solarpunk’ y otras enlaces

¡Buenos días! Hoy os escribo solo con enlaces, porque he tenido una semana intensa preparando una historia de covid. (Se publica el domingo, creo, así que la podrías buscar aquí.)

… El futuro solarpunk. El otro día me encontré este vídeo (un anuncio) y descubrí que hay un movimiento de ciencia ficción optimista. Quizás conocéis los géneros steampunk o ciberpunk. El primero es la ciencia ficción ambientada en mundos futuristas con tecnología de vapor (inspirados a veces en Julio Verne). El cyberpunk es un otro subgénero de los ochenta, el primero tras la revolución informática, que se distingue por contar historias de gente corriente o perdedores, ambientadas en futuros cercanos, más bien pesimistas, donde los Estados son débiles y las corporaciones muy poderosas (a lo Neuromante o Blade Runner). Pues bien, el término solarpunk se está usando para describir ficciones futuristas de mundos sostenibles: ¿Cómo será la tecnología y la sociedad para enfrentar con éxito el cambio climático? No sé si el subgénero traerá buenas novelas ni buenas películas, porque la ficción necesita conflicto, pero es un futuro bonito de pensar.

Un fragmento del anuncio tecno optimista de la empresa Chobani

… ¿Y si estuviésemos de acuerdo? Los debates generacionales aburren porque son como discutir con tu padre o con tu hijo: no es vuestra mejor versión. Sin embargo, en el fondo hay hechos que la mayoría podemos aceptar. El domingo, para cerrar la serie de jóvenes, hice un intento de describir esos hechos. | EL PAÍS

… Un negocio extraño. Descubrí que hay empresas con este modelo de negocio: (1) investigan compañías… (2) hasta que encuentran una sospechosa de fraude; entonces, (3) toman posiciones cortas contra esa empresa (invierten apostando qué perderá valor), y (4) publican la información del fraude. Si lo que publican es convincente, el valor de esas compañías-quizás-fraudulentas bajará y ellos ganarán dinero. Lo leí en el boletín de Scott Alexander, que lanzaba una idea aún más audaz: ¿podría usarse una estrategia parecida para financiar periodismo de investigación? | Astral Codex Ten

… ¿Por qué sonreímos cuando nos enfocan en la Eurocopa? Dice Iñigo Domínguez que dejemos el móvil en vacaciones. Tiene razón: “Lo primero que notas es, precisamente, la voluntad desentrenada, y que has tenido una falsa sensación de control sobre tu vida. Es un descubrimiento del segundo o el tercer día, te noquea”. Irte de vacaciones sirve para alejarte de tus rutinas, y encuentras que hay muchas cosas más allá. Pero no venía a contar eso. Como a Iñigo, durante la Eurocopa me llamó la atención la gente que se veía en la pantalla del estadio. Por las metamorfosis. La cámara enfocaba a un hombre o una niña tristísimos —porque su equipo perdía—, pero entonces alguien les tocaba el hombro y señalaba la pantalla, “¡Mira! ¡Salimos!”, y de repente se ponían súper contentos. Pasaba continuamente y me dejó una duda: ¿estaban realmente tristes y luego realmente felices, aunque fuera fugazmente, o eran emociones un poco de juguete? | EL PAÍS

… Señales (medibles) de covid persistente. Algunas personas recuperándose de covid tienen un ritmo cardiaco elevado durante meses, según un estudio recién publicado. Lo han observado mirando datos de una pulsera inteligente Fitbit, las de uso cotidiano: vieron que los positivos de covid a los que se les elevó el pulso al principio de enfermar, a menudo no recuperan la normalidad hasta meses después. | Gráfico / NYT

… Lego está intentando hacer piezas sostenibles. Hasta ahora sus millones de piezas las hacen con plástico ABS, un polímero derivado del petróleo que es fuerte, rígido y difícil de reciclar (¿alguien más recuerda pisar descalzo una pieza de Lego y hacerse bastante daño?). Este artículo de Wired explica que la empresa se lanzó en 2016 a buscar una alternativa más ecológica, pero que es sumamente complicado encontrar algo con las propiedades de ABS. Un reto es que las piezas encajen justas, porque es el secreto para que sea fácil unirlas y difícil separarlas. Ahora creen que han conseguido una variedad de PET prometedora. Por cierto, ¿sabes cuál es la piezas más común de los montajes de Lego? El bloque 1 x 1. | Wired

… Tu cerebro tiene fallos. Mira esta ilusión óptica.

