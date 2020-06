Las otras ‘Gran Vías’ que no pudieron ser

Las ambiciones de De Oriol encontraron pronto respuesta en un artículo de Leopoldo Torrés Balbás, futuro arquitecto-conservador de la Alhambra, en la revista Arquitectura. Coincide con el primero en que el centro de la ciudad está congestionado. Madrid “es pequeño para el número de habitantes que contiene; las calles del centro son estrechas para el tránsito que por ellas circula.” La Puerta del Sol, el núcleo central de la ciudad, no da abasto con el número de transeúntes. Es preciso, entiende, descongestionarla, que no es más que apartar de allí a “paseantes ociosos, provincianos, mujeres públicas (...) y gentes que viven de conmover la bolsa ajena”. La puerta del Sol funciona como una nueva plaza Mayor, que ha quedado relegada. Pero acusa a Oriol de no atender a la razón y olvidarse de que la ciudad debe hacerse para las personas, y no las personas a la ciudad. También le afea que no respete la arquitectura tradicional de todos los barrios que sesgarán las grandes avenidas proyectadas. “Una ciudad será tanto más atractiva cuanto más diversidad de aspectos presente; el señor Oriol no lo cree así y trata de hacer un Madrid-Gran Vía uniforme”, apunta. “Lamentable es que esas grandiosas perspectivas del renacimiento [comenta con sorna, refiriéndose al proyecto de un tridente de avenidas que parta de la plaza de Oriente] se quieran proyectar sobre lo más interesante de Madrid, cuando en los alrededores de nuestra ciudad hay sitios tan a propósito para ellas, y nuestro distinguido compañero señor Oriol hubiera alcanzado, realizándolas allí, el noble título de creador en vez del de destructor que ahora le corresponde”.