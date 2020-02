La nueva plataforma de Rosa Díez saldrá a la calle en marzo en defensa de la Constitución

Rosa Díez no será la candidata del PP a las elecciones vascas del 5 de abril, pero volverá a la escena política esta primavera. La expresidenta de UPyD y el filósofo Fernando Savater han presentado este miércoles en Madrid la plataforma Unión 78, con la que pretenden defender los valores constituciones y revivir el espíritu de ¡Basta Ya!, la asociación que movilizó a la sociedad civil vasca contra ETA. Esta vez la preocupación está centrada en el proceso separatista catalán y las transferencias de nuevas competencias a Euskadi. El primer acto consistirá en una manifestación para denunciar el apoyo que, consideran, prestan al Gobierno “los grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo”. Será en Madrid durante el mes de marzo.

El momento para presentar la plataforma no ha sido casual. Unión 78 se empezó a gestar después de las elecciones del 10 de noviembre, en las que Díez pidió el voto para el Partido Popular, y ha echado a andar unas horas antes de la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. “Hay una serie de cosas que no se pueden poner encima de la mesa”, ha ironizado Savater, en referencia a la soberanía nacional. El veterano filósofo ha sido el más incisivo en un acto en el que también han estado presentes la expresidenta del Partido Popular en el País Vasco María San Gil o el exdiputado socialista Jesús Cuadrado. Todos han remarcado que la asociación no tiene ninguna vinculación con los partidos, y que no permitirán que estos instrumentalicen una movilización que pertenece a la sociedad civil.

Sin embargo, la presentación ha estado plagada de alusiones al Partido Socialista. Unión 78 considera que los barones del PSOE han claudicado en su defensa de la unidad de España frente a los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas, y tratarán de presionar al Ejecutivo con un calendario de movilizaciones que, prevén, se extenderá a otros lugares de España. “Haremos lo posible para que los amigos del Partido Socialista vuelvan a creer en el Estado constitucional”, ha señalado Cuadrado.

Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña por el PSOE, y el hijo de Fernando Múgica —el histórico dirigente de los socialistas vascos asesinado por ETA— ya han mostrado su apoyo a la nueva plataforma, que también reúne a otras personalidades de la sociedad civil como el cineasta José Luis Garci, el dramaturgo Albert Boadella o el escritor Félix de Azúa.