Rosa Díez pide el voto para el PP: “Quiero que Casado gane las elecciones”

"He venido sabiendo que era un acto de partido. Realizado por el PP. Y he venido porque me da la gana". Así ha arrancado la ex socialista Rosa Díez su intervención en un mitin en Barcelona después de que Pablo Casado hubiese dicho: "Eso no es un acto de partido, sino un acto para reivindicar objetivos compartidos". "Quiero que ganes las elecciones", se despidió la exsocialista, dirigiéndose al presidente popular.

"Quien gobierna en España es el candidato de los enemigos de España. Y me duele en el alma que nadie en el PSOE se lo diga", ha asegurado la exsocialista entre aplausos de afiliados del PP. "Voy a ejercer el voto nómada y mucha gente se va a a mover", aventuró, en una mañana en la que fuentes de la dirección del PP aseguran que tienen "buenas sensaciones" y hablan incluso de llegar a los 110 escaños.

"Una tiene una historia. Yo tengo 67 años, chicos. Los primeros 25 años de mi vida era mala española porque no era franquista; luego era mala vasca porque no era nacionalista, y ahora tengo que pedir perdón por estar en un acto convocado por el PP?", preguntó, arrancando risas al público.

Previamente, el presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que el líder socialista es el candidato que preferían los independentistas porque "les da esperanzas". El presidente de la Generalitat es "el pulmón" del Gobierno de Sánchez. "Está en manos de que Torra decida apretar o no en la jornada electoral", declaró Casado. "Para Sánchez la unidad de España ha quedado reducida a un cálculo electoral, a las urgencias demoscópicas. Por eso no me contestó en el debate cuando le pregunté si volvería a pactar con Torra y Junqueras. Para seguir engañando a los españoles. Intentará revalidar la coalición Frankestein", insistió.

El lugar elegido para el mitin, en el museo de la historia de Barcelona, cerca de la sala donde se firmó el pacto del Tinell, como explicó el propio Casado, "no es casual". "Es el escenario de uno de los acontecimientos más tristes de la historia del PSOE, cuando formaron un cordón sanitario en torno al PP".