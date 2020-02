El PP no consigue la reprobación de Ábalos

La mayoría del Congreso ha rechazado la moción del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, en la que pedía la dimisión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la creación de una comisión de investigación sobre la reunión del dirigente socialista con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez. El PP fracasó en el Congreso pero no en los juzgados, donde un juez requirió a Aena los vídeos para que se comprueben los movimientos de Rodríguez y Ábalos en el aeropuerto de Barajas. El PP, a través de la diputada Marta González, ha hecho una enmienda a la totalidad de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Venezuela, además de pedir explicaciones y claridad sobre ese episodio de la noche del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas.

En la moción popular -rechazada por 190 votos frente a 148 a favor- se abogaba, además, por elecciones libres y el apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó. Si el PP hubiera eliminado la reprobación de Ábalos y la creación de una comisión de investigación, habría tenido un amplio apoyo en la Cámara. Así lo han dicho distintos portavoces como Aitor Esteban, del PNV, y Ana Oramas, de Coalición Canaria, pero el PP no aceptó cambios.

“A ustedes no les importa Venezuela sino desgastar al Gobierno”, ha apuntado el diputado socialista, Héctor Gómez. "¿Cuánto tiempo ha dedicado el Congreso a Venezuela en los tres plenos celebrados?", se han preguntado tanto Aitor Esteban como Antón Gómez Reino de Galicia En Común. Mucho más que a cualquier “territorio del Estado”, ha dicho este último. Presos políticos y presidentes legítimos no reconocidos, también los hay en el “Estado español”, ha afirmado el diputado de Junts per Catalunya, Ferrán Bel, en referencia a Carles Puigdemont, seguido de protestas de la bancada de la derecha.

Denuncias contra Ábalos y acceso a los vídeos

Ciudadanos ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ministro de Transportes por un presunto delito de prevaricación y otro de desobediencia, y ha solicitado que se evite la destrucción de los vídeos en los que se vería a la vicepresidenta de Venezuela en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 20 de enero.

En su requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo pide además una serie de diligencias de instrucción, como que las fuerzas y cuerpos de seguridad detallen la identidad de los agentes que se encontraban en aquel momento en la vía de tránsito del aeropuerto y que se cite como testigos a los que estaban en el control.

También pretende que la empresa Sky Valet aporte el listado de todas las personas que estuvieron en la Sala Vip el día de los hechos denunciados y que se cite como testigos a los dos trabajadores de empresas de seguridad que podrían tener conocimiento directo de lo ocurrido.