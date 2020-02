Felipe González defiende la Constitución como base para un nuevo pacto que brinde 35 años más de estabilidad

El expresidente de España Felipe González ha hecho este miércoles una defensa de la Constitución y los valores de tolerancia, inclusión y convivencia sobre los que se sustenta, como base para una modificación que permita garantizar a la sociedad española otros 35 años de estabilidad. Un período de normalidad que para el exdirigente socialista es realmente “una anomalía histórica”, que ha contrapuesto no solo a los distintos periodos políticos y convulsos de la historia española anterior a la dictadura franquista, sino a estos últimos años marcados por la incertidumbre política. “Lo que vemos como una anomalía desde 2015 no existe, la anomalía son estos 35 años de estabilidad, eso nunca ha existido en España”, ha insistido González.

El exmandatario ha reflexionado sobre la importancia de preservar los valores democráticos durante la presentación de su fundación en Sevilla, el primer acto que organiza fuera de Madrid la entidad que lleva su nombre desde que echara a andar en 2018. Al evento, que ha sido presentado por el fotógrafo Pablo Juliá y la directora de la fundación, Rocío Martínez Sempere, han acudido los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.

“La Constitución no es militante, es incluyente y establece unas bases de convivencia”, ha recordado González. Unos principios, ha señalado, sobre los que la nueva generación de políticos españoles “debería reflexionar para ver si somos capaces de hacer un proyecto previsible para los próximos 35 años, con un espíritu de entendimiento”. “Si no, terminaremos por deshacer lo que hemos hecho sin nada alternativo”, ha advertido. Son esos valores los que permitieron apuntalar los diques por los que España se encauzó hacia la modernidad y el progreso. “Ahora de nuevo aparecen los riesgos de desbordamiento. Lo que se hizo ya está hecho, no hay que hacer lo mismo, sino hacer algo para garantizar otros 35 años de previsibilidad, de lucha por el progreso y contra la desigualdad”, ha señalado el mandatario. “Sirvámonos de lo que sabemos, aprovechemos los principios fundacionales y respetemos las instituciones”, ha insistido.

González ha llamado la atención sobre quienes desde los extremos del tablero político buscan, bien hacer tierra quemada del pasado con una actitud “adanista”, o se erigen como los férreos defensores de las esencias de la Constitución. “Siempre he defendido la tolerancia, pero me resulta chocante la tolerancia totalizadora, todos los discursos totalizantes que oigo escuchar hoy en día que dicen que se basan en la libertad, pero lo que defienden es su libertad, no la de los otros”, ha sostenido.

La superación de las desigualdades originadas durante la crisis económica, la prevención de las que van a venir a cuenta de la revolución tecnológica y el cambio climático o, precisamente, la preservación del medioambiente son dos de los desafíos más acuciantes a los que, en opinión del expresidente socialista, se enfrenta la sociedad española. Para combatirlos su receta es la democracia. De nuevo, una democracia que “no sucumba a las tentaciones totalitarias que vienen desde la extrema izquierda y la extrema derecha”. “Para unos somos los socialtraidores y para otros los amigos de los comunistas”, ha señalado González, que ha reclamado la independencia que brinda defender los valores democráticos. “No me gusta que Evo Morales falsee las elecciones, y lo mismo con Fujimori”. “Para nosotros la democracia es el oxígeno con el que podemos vivir, desde el momento en que se malinterpreta las bases de la democracia, nosotros somos las primeras víctimas”, ha enfatizado.

El antiguo dirigente socialista también ha dado su opinión, aunque breve y sucintamente, sobre algunos de los asuntos concretos que han protagonizado el escenario político recientemente, como la intención anunciada por la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, de reformar el Código Penal para incluir como delito la exaltación del franquismo. “Solo pido prudencia, porque algunas veces lo pide gente que ha roto el perímetro de la Constitución y están justificando a otros que lo han roto por la otra parte”, ha dicho González, que también ha defendido el actual sistema de monarquía constitucional. “Prefiero una monarquía como la que tenemos a la republiqueta que nos proponen, y son republiquetas monárquicas”.