El Congreso pide al Gobierno que desclasifique las condecoraciones al torturador Billy el Niño

J. C., Madrid

El cantante de Def con Dos, César Montaña Lehman, conocido por su nombre artístico de César Strawberry, hablará este jueves en una sala del Congreso de los Diputados sobre la ley Mordaza, en una semana en la que estaba previsto que se estudie en el Tribunal Constitucional su recurso contra su condena por un delito de enaltecimiento de terrorismo por difundir mensajes de burla en Twitter con comentarios alusivos al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara o a los Grapo. Vox ha pedido en la Mesa del Congreso que se suspendiese ese acto y ha contado con el apoyo del PP, pero la mayoría progresista en ese órgano de dirección de la Cámara ha rechazado esa petición.

El Congreso mantendrá la jornada sobre libertad de expresión y Código Penal impulsada por el partido Más País para este jueves para dar a conocer un informe de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información. La diputada de Más País, Inés Sabanés, había solicitado el permiso para esa actividad en la sala Sagasta del Congreso este jueves, entre las 11.00 y las 13.00, con un amplio panel de expertos, relatores jurídicos, periodistas y artistas afectados por la llamada ley Mordaza. En ese programa no estaba apuntada al principio la presencia de Strawberry, condenado en firme a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro exigió la cancelación de la jornada por considerar que el partido de Íñigo Errejón pretende con ella presionar al Constitucional. El portavoz del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que el cantante de Def con Dos “no debería estar hablando en el Congreso” y ha acusado a Más País de usar “subterfugios y engaños” para colarlo en las Cortes.

Errejón ha reconocido que al principio no sabía que Strawberry iba a intervenir en la jornada pero ha defendido su libertad de expresión y su derecho a hablar en el Congreso. “Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles”, indicó Errejón y se decantó por no reformar como propugna el PSOE el Código Penal para considerar delito la exaltación del franquismo.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido la presencia del cantante en el Congreso por ser el “templo de la palabra” aunque apuntó que rechaza sus posiciones. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, expresó su “alarma, desasosiego e inquietud” porque el PSOE permitiese con esa intervención “una degradación más del Congreso”.