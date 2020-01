San Sebastián homenajea a Gregorio Ordóñez, un político que rompió moldes

El 23 de enero de 1995 el concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez fue asesinado de un disparo en la nuca mientras comía en el bar donostiarra La Cepa. Un cuarto de siglo después, el palacio de Miramar de la ciudad que aspiraba a dirigir acoge una exposición que reúne tanto objetos personales como fotografías del entierro y de los homenajes que se le realizaron después de que el etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, junto a otros dos terroristas, Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte, lo matara por la espalda.

La presentación la ha realizado Amaya Iríbar, viuda del asesinado, quien ha recordado que el político “rompió moldes y despertó admiración, cariño y respeto tanto en compañeros como en rivales políticos”. Iríbar, visiblemente emocionada y en presencia de su hijo, que tenía entonces 14 meses, ha criticado a los actuales gobernantes “porque se alejan mucho de los principios que defendía Gregorio”. “Los herederos de los violentos a quienes él quería aislar social y políticamente ahora ocupan escaños y Ayuntamientos”, ha lamentado Iríbar. “El nacionalismo radical se ha afianzado en el corazón de España”, ha dicho en referencia a la presencia de EH Bildu en el Congreso de los Diputados.

Sus palabras han precedido un recorrido por los expositores donde se han colocado portadas de periódicos, fotografías, cartas o una bala que le enviaron a su puesto en el Ayuntamiento. Múltiples personalidades actuales o históricas del PP, así como el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el alcalde donostiarra, Eneko Goia —ambos del PNV—, han acudido al acto. Asimismo, el Parlamento de Navarra ha guardado un minuto de silencio en la sesión de este jueves. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alabado la figura de Ordóñez para que sirva como “faro y guía en estos difíciles momentos en los que están en juego la vida, la libertad o el destino de países y naciones”.

El actual líder del partido, Pablo Casado, ha abundado en las buenas palabras hacia Ordóñez, que había sido el más votado en San Sebastián en las elecciones europeas previas al atentado y aspiraba a la alcaldía. “A Goyo lo mataron por ser del PP, pero también mataron a concejales del PSOE, de UPN y a cualquiera que molestara en un proyecto totalitario”, ha recordado.

La portavoz de su partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha expresado que la exposición “es impresionante porque es un símbolo de la libertad y del coraje democrático”. La única diputada del PP por Euskadi, Beatriz Fanjul, ha sostenido que Gregorio Ordóñez “ponía a San Sebastián en el centro del universo y se puso en riesgo por defender la libertad”.

Fanjul ha criticado la iniciativa del PNV de acercar los presos de ETA a cárceles vascas porque no le consta que hayan mencionado a otros “presos vascos que no son etarras o vinculados con el terrorismo. Volvemos a los mismos intereses políticos y partidistas”. Alfonso Alonso, líder del PP en Euskadi, ha subrayado “la faceta personal y política” que muestra la exposición para reflejar “el impacto de su asesinato”. Rafael Hernando, senador, ha ensalzado a Ordóñez y ha tildado de “gravísimo error” que se pida el acercamiento de los etarras “porque no se merecen tratamiento de favor mientras no condenen lo que han hecho y expliquen que fue una fechoría”. “Las víctimas son muchísimas y cada una tiene su criterio, nadie pretende asumir la representación de todas. Cuando el Gobierno plantea beneficios para los presos, Casado ha defendido su memoria”, ha proseguido Hernando en referencia a las críticas de Consuelo Ordóñez, hermana del político y presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo, hacia las menciones de Casado a las víctimas de ETA durante la investidura. Casado, al preguntársele por estos comentarios de Consuelo Ordóñez, ha respondido que son “amigos” y que habla regularmente con ella.