Juan Marín (Cs), vicepresidente andaluz: “Decir que no íbamos a pactar con Sánchez nos pasó factura”

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha hecho autocrítica sobre la decisión de su partido de vetar cualquier acuerdo de Gobierno con el PSOE durante las elecciones generales de abril. El dirigente ha reconocido en una entrevista en RNE que decir que la estrategia de cerrar la puerta a un pacto con Pedro Sánchez durante la campaña les “pasó factura”. Una táctica política que meses antes, sin embargo, le permitió convertirse en vicepresidente de la Junta de Andalucía, ya que su formación no renovó el acuerdo de investidura que había sustentado el mandato de la socialista Susana Díaz, para entrar en un Ejecutivo de coalición con el PP.

“Hubo un momento en que no entendimos el mensaje de los españoles”, ha sostenido Marín. “Tras las elecciones nacionales de abril podríamos haber formado un Gobierno, que finalmente no fue así porque habíamos adquirido un compromiso en la campaña electoral, porque habíamos dicho no entraríamos en un Gobierno con el señor Sánchez”, ha explicado. El dirigente territorial de Ciudadanos ha reconocido que “a lo mejor no debería haberse llevado a efecto durante la campaña el hecho de haber cerrado esa puerta”. Ese compromiso electoral, según Marín, impidió al partido cambiar su posición tras el 28 de abril. “Otra cosa es que en el planteamiento anterior se hubiera abierto la posibilidad de formar ese Gobierno con el PSOE”, ha reiterado.

La decisión de no pactar con el PSOE tras las elecciones generales se adoptó por unanimidad en la ejecutiva de la formación en febrero de 2019, un organismo del que el dirigente andaluz formaba parte. Marín es el primer líder de Cs que critica abiertamente el veto de su partido a permitir un gobierno socialista y lo hace en plena carrera por la sucesión de Albert Rivera al frente del partido. Él ya se ha posicionado a favor de la actual portavoz de la formación en el Congreso, Inés Arrimadas, frente a la candidatura —aún no presentada oficialmente— de Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

En esa pugna por el control de Cs, el dirigente andaluz ya ha advertido de que en el próximo congreso de marzo reclamará mayor autonomía y prevalencia de los líderes territoriales en la organización. Esta mañana también ha deslizado otra crítica velada al antiguo equipo directivo de Rivera, entre los que se encuentra el ex secretario de Organización y presidente de la actual gestora, Fran Hervías, con quien Marín mantiene diferencias y a quien se le acusa, entre los fieles al vicepresidente de la Junta, de estar maniobrando en Andalucía para asegurarse el control en el cónclave del 15 de marzo. “El resultado electoral fue malo, pero la responsabilidad no es solamente del líder, sino de todo el equipo”, ha señalado en alusión a la decisión de dimitir de Rivera, tras la debacle de noviembre. “Podría haber dimitido todo el equipo o reformarse en parte”, ha abundado.

Marín ha tratado de salir del paso de la aparente contradicción que supone cuestionar el veto de su partido al PSOE en las elecciones generales, cuando se trata de la misma estrategia que él mismo defendió en las autonómicas andaluzas del 2 de diciembre de 2018 y con la que logró la vicepresidencia de la comunidad. “Soy consciente del riesgo, pero hay que cumplir con los compromisos adoptados”, ha señalado. “En Andalucía, siempre que hemos adquirido un compromiso lo hemos cumplido. Soy el único que ha aprobado cinco presupuestos, tres con el PSOE y dos con el PP”.