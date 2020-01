Borrasca Gloria, últimas noticias del temporal en directo | Un indigente muere por hipotermia en Almería

EL PAÍS

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha explicado que esta noche ha habido varios incidentes como vecinos sin luz, árboles caídos y desprendimientos que han provocado el corte de carreteras pero que “ante el posible desbordamiento del Onyar parecen cosas menores”. También se ha referido al desbordamiento del Ter a su paso por el barrio del Pont Major, en dirección a Campdorà, que ha sido, ha dicho: “sin consecuencias graves”. Madrenas se ha mostrado “moderadamente optimista” porque no se ha producido el riesgo mayor que había de desbordamiento del Onyar, que era el que “hacía sufrir más”. Su caudal esta mañana estaba en 450 m3/s, “nos aseguran si todo va bien y no hay cambios meteorológicos, que no se prevé que se superen durante esta mañana estos 500 m3/s que ya es mucho, esto nos hace pensar que no se produciría el desbordamiento, que se calcula está en 600 m3/s”. Informa Marta Rodríguez.