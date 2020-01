Blindarse ante la férrea oposición

Bastante oposición va a tener el Ejecutivo como para abrir brechas internas. “Sin cohesión interna el Gobierno no tendrá viabilidad, pero está muy trabajada y así continuaremos”. Es la opinión de dirigentes socialistas tras la reacción del PP, Vox y Ciudadanos a la formación del Gobierno que se atisbó durante el debate de investidura. Al PSOE y al Gobierno —que, hoy lunes, se presentará ante el Rey y sus miembros tomarán posesión de sus carteras— les preocupa esencialmente el PP. Sin los populares, como ya ocurrió en una etapa larga del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las renovaciones de órganos constitucionales quedarán bloqueadas.

El PP no tiene aún marcada una línea definitiva porque el perfil de los ministros de más peso del nuevo Gobierno no alimenta la tesis de que es un Gobierno “de comunistas, asesores de dictadores bananeros y blanqueadores de batasunos y separatistas”, como lo definió de corrido el líder del PP, Pablo Casado, en el debate de investidura. Pero en todo caso su oposición será muy dura. El partido conservador ya ha adelantado que no negociará, como habían hecho las dos grandes fuerzas políticas durante más de 30 años, el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el proceso de elección de los consejeros de RTVE.

Ahora es un no a todo, a la espera de los primeros pasos del Gobierno. Durante el fin de semana, los populares han hallado resquicios para mantener la línea de ataque al Ejecutivo de coalición, a propósito de la manifestación en el País Vasco a favor del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, a la que asistieron representantes de Unidas Podemos. Los populares tradujeron la manifestación, con presencia de políticos de ERC y Junts per Catalunya —no así del PNV— como un acto “de apoyo a los presos vascos”. El argumento de los manifestantes viene de antiguo y se basa en que se trate a los presos etarras como a la mayoría de los condenados, que suelen cumplir sus penas en prisiones cercanas a sus lugares de origen. La presencia de dirigentes de Podemos en la concentración llevó ayer al secretario de Política Local del PP, Antonio González Terol, a acusar a Podemos de “escupir y orinar sobre las víctimas” y de “falta de moral” a Sánchez.

Sobre cómo hacer oposición hay voces en el PP que abogan por no apresurarse y dejar que empiece a funcionar el Gobierno de coalición hasta que afloren contradicciones y disputas. Hay tiempo, sostienen. Se trata de demostrar que el PP es la alternativa y no puede seguir en todos los procedimientos a Vox. Interlocutores del PP recuerdan que tampoco hicieron seguidismo de Ciudadanos cuando dirigentes de esa formación fueron por las calles en Cataluña quitando lazos amarillos.

Oposición en la calle

Tanto el PP como Vox han anunciado que llevará la oposición a la calle. Pero los populares se desmarcaron ayer de las concentraciones contra el Gobierno que el partido de Santiago Abascal convocó frente a ayuntamientos de toda España. En algunas hasta se escucharon cánticos del Cara al Sol, el himno falangista.

En poco tiempo el CGPJ se dirigirá al Parlamento para recordar que su renovación está pendiente. Si el PP se niega, como ha anunciado, se mantendrá la actual mayoría conservadora y el magistrado Carlos Lesmes continuará de presidente en funciones y, como tal, también del Tribunal Supremo.

El Constitucional está pendiente de renovar a cuatro de sus 12 miembros y para ello los socios del Gobierno necesitan al PP.

No solo de la derecha llegará la presión. Con tonos más suaves, desde fueran llegarán a Sánchez de inmediato los recordatorios de sus promesas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya pidió ayer que se cumpla cuanto antes el compromiso de regular el precio de los alquileres.

“El Gobierno hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, avisó ayer Sánchez a sabiendas de que le vigilan de cerca tanto la derecha como sus aliados. Por eso el lema de gobierno es máxima cohesión interna. Y esta, según los socios, se conseguirá con el cumplimiento del programa. Ahora habrá que ver si la interpretación de lo firmado es la misma en las dos orillas.