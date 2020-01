Jaume Asens: “La mesa de diálogo es una oportunidad histórica que no existía en 40 años”

Jaume Asens (Barcelona, 47 años) se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios del único debate electoral entre los candidatos a la presidencia en la campaña del 10-N. El presidente Pedro Sánchez se refirió a Asens, que se define como soberanista, para tratar de marcar distancias con Unidas Podemos. Nada hacia presagiar entonces la posibilidad de un Gobierno conjunto entre el PSOE y Unidas Podemos. "Siempre vi a Pablo [Iglesias] muy convencido del acuerdo, pero yo tenía mis dudas", dice el portavoz de En Comú Podem en el Congreso en una entrevista por teléfono. Dos meses después de las elecciones, Asens reconoce que aún no tiene ninguna relación con Sánchez. "Supongo que ahora se tendrá que construir".

El abogado catalán, que fue tercer teniente de alcalde de Barcelona con Ada Colau, cree que más allá de que se hayan dicho cosas "gruesas" en campaña, el acuerdo para Unidas Podemos era importante "para evitar que el PSOE cayera en la tentación de mirar a la derecha tanto para resolver el conflicto territorial como el resto de los problemas de España". Asens es un firme defensor del diálogo para solucionar la crisis en Cataluña y mantiene una buena relación con los dirigentes políticos presos, a los que visitó en la cárcel el mes pasado.

Amigo del líder de Unidas Podemos desde hace 20 años, sostiene que la situación de los presos será seguramente una cuestión clave tanto en mesa de diálogo que acordaron ERC y el PSOE como en el futuro Consejo de Ministros. "Todos recordamos indultos muy problemáticos y en este caso creo que hay base suficiente como para poder plantearse la posibilidad. No podremos normalizar la situación en Cataluña hasta que los dirigentes políticos del independentismo presos estén en libertad", señala.

Asens considera que la apertura de la mesa de diálogo "es una oportunidad histórica que no existía en 40 años" y que no se puede desaprovechar. "La mejor demostración es que ahora ERC y Junts per Catalunya ya no se pelean tanto por quién lidera la unilateralidad, sino por quién lidera el diálogo".

El portavoz de los comunes prefiere mantener en secreto si tendrá algún papel en el próximo Gobierno, pero cuenta con la confianza de Iglesias y participó esta semana en la firma del protocolo sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición. "Hay que aprender que la diversidad es un valor no un problema", dice confiado en el que los dos partidos sean capaces de entenderse.

Asens señala a la "derecha crispada que quiere utilizar un lenguaje guerracivilista" y a los sectores "más exaltados del independentismo" como los verdaderos "enemigos" del próximo Ejecutivo y apela a la cintura política de los socios de Gobierno para superar las diferencias. "Nuestra obligación es convencer a la gente que quiere irse de España de que hay un proyecto común que vale pena. Que podemos dejar atrás esa España vieja, carcomida y hueca".