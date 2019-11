El último debate de la campaña electoral del 10-N, en directo

EL PAÍS

Rosa Díez, en un acto del PP en Barcelona junto a Casado: "Buenos días a todos y a todas, que se dice ahora. He traído hoy la Constitución. Decía Pablo que no es un acto de partido, pero yo creo que sí. He venido sabiendo que es un acto organizado por el PP y he venido porque me da la gana en ejercicio de mi libertad. Porque quiero participar en este acto, que es un acto constitucionalista. Ser constitucionalista en Cataluña significa que podamos ir por la calle sin que nos llamen provocadores. Que vivir en una sociedad normalizada significa vivir en una sociedad plural. Esta es la España por la que hemos luchado. Una tiene una historia. Al principio era mala española porque no era franquista. Después era mala vasca porque no era nacionalista. ¿Y ahora tengo que pedir perdón por no estar en un acto del PP? ¡Anda ya! En estas elecciones voy a ejercer el voto nómada". Díez ha apelado a la unión de los constitucionalistas y ha recordado cuando el PSE-EE y el PP juntaron sus fuerzas para que Patxi López fuera lehendakari del Gobierno Vasco.