El presidente de los obispos españoles se muestra “inquieto” y pide “estar muy alerta” ante el nuevo Gobierno

A la Iglesia le preocupa el nuevo Gobierno que puede formarse si sale adelante la investidura. En las últimas horas, la Conferencia Episcopal ha exteriorizado su inquietud por el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque de momento no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. El presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, se ha mostrado “inquieto” y ha pedido “estar muy alerta” ante el nuevo Ejecutivo: “A mí me produce mucha perplejidad y [veo] un horizonte muy incierto”.

En una entrevista en el canal de Youtube de la archidiócesis de Valladolid, el arzobispo pucelano ha llamado a recuperar el espíritu de la Transición, “que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación”, y ha alertado de la formación de bloques: “No reproduzcamos nuestra historia en capítulos penosos", ha dicho, en una velada referencia a la Guerra Civil.

Por su parte, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha llamado a “orar por España” en lo que considera una “hora crucial y de emergencia” para el país. En una carta enviada a sus feligreses con motivo de la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, el cardenal ha pedido rezar para que se aclare "el futuro incierto que vivimos ahora en España”. “Lo que digo no es ni retórica ni dramatismo estéril”, remarca la misiva.

No es la primera vez que la Iglesia muestra su inquietud ante un nuevo Gobierno. En noviembre, Blázquez aseguró que los obispos vivían “con perplejidad y sobresaltados” las negociaciones para la formación de un Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos. En el acuerdo de ambos partidos se recogen algunas medidas que incomodan a la Conferencia Episcopal, aunque no se cuestionan los acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado.

Sánchez se ha comprometido, si es investido, a que la asignatura de Religión no vuelva a contar para la nota media del acceso a la universidad, los colegios segregados dejen de tener subvenciones y se revisen las polémicas inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia. Esta última es la causa a la que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, atribuye la posición crítica de los obispos. “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, ha dicho en una entrevista en LaSexta.