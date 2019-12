Picoteo no apto para gorrones en Rocadragón

Críticas, insultos e incluso "alguna amenaza". La agencia de viajes de Bilbao Planazo Excursiones se ha visto obligada a cancelar una excursión al mítico escenario de Juego de Tronos, la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, al comprobar la animadversión que había generado una de sus ofertas. Los carteles ofrecen por el módico precio de 15 euros el traslado en autobús con guía acompañante a la ermita, pero lo que ha sacado de quicio a los vecinos es que el anuncio se completa con la frase: "Buen ambiente y buen lunch" ("almuerzo" o "picoteo" en inglés). "La agencia se aprovecha del esfuerzo y de la comida de terceras personas para hacer negocio" critican centenares de vecinos en unas redes sociales que llevan incendiadas varios días. Amaia, la responsable de Planazo que no quiere hacer público su apellido, no cree que la alusión a "buen lunch" se pueda interpretar como un acto de gorroneo y advierte de que está recopilando todos los mensajes que está recibiendo por si la Ertzaintza considera que hay delito.

Cada 30 de diciembre, los voluntarios que cuidan de los turistas y del mantenimiento de la ermita celebran junto a los vecinos de Bermeo una tradicional misa y posterior almuerzo. Se trata de una tradición local. No impiden subir a nadie si esa tarde alguien se acerca a la tortuosa escalinata que da acceso en la ficción a Rocadragón, la fortaleza de la casa Targaryen, e incluso les invitan a picar algo, pero muchos vecinos han firmado en las redes sociales que "una empresa se aproveche con este reclamo" les parece "indignante".

Hasta el alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa (PNV), se ha mostrado enfadado porque, según deja caer en la nota que ha hecho pública, la oferta de la agencia no es fruto de la ignorancia de alguien que no conoce esa tradición local, sino algo premeditado para hacer negocio. "Esto no es un parque temático, y es una celebración tradicional" para los voluntarios y la gente de Bermeo, asegura.

El teléfono de la agencia se ha colapsado. Críticas, insultos y toda clase de presiones para que suspenda el "planazo" al final lo han conseguido. "Voy a ir con dos clientas, pero iremos en transporte público", ha asegurado Amaia, la responsable de la agencia, este domingo. Inicialmente tenía previsto acudir con un microbús y 12 personas, "no con 700 como piensan algunos", e insiste: "iré con dos clientas que llevan tiempo queriendo subir, pero no quiero problemas de ningún tipo". Le parece excesivo todo lo que está pasando y explica que la alusión al "buen lunch" no significa que esté incluido. En su opinión, la publicidad de su empresa no da lugar a la duda. Amaia explica que ya ha subido los días 30 de 2017 y de 2018 y que, tras la misa, los voluntarios les invitaron a picotear. "Una cosa es la cortesía y otra tener la jeta de hormigón" acusan en un hilo de Twitter a Planazo Excursiones.

El cartel de la agencia describe la estampa mágica que los voluntarios construyen para esa noche. Tras la misa iluminan los 241 escalones de roca, mar, tierra y aire que ascienden a la ermita y la escena es espectacular según coinciden quienes han disfrutado otros años. "No te pierdas este día único donde abren la ermita y hacen la última misa del año. Después se ilumina todo para bajar y es espectacular. Pide tu deseo y toca la campana en el lugar mágico donde se rodó Juego de tronos. 241 escalones contemplando la belleza del paisaje. Buen ambiente y buen lunch", reza el póster.

Las instituciones de Bizkaia han pedido respeto para un enclave turístico de primer orden que ya está sufriendo las consecuencias de la masificación. La plataforma SOS Gaztelugatxe ha advertido de la "masificación" que padece el enclave vizcaíno, que provoca "la degradación del paisaje, así como la pérdida de "valores culturales y espirituales", algo de lo que responsabiliza a la Diputación de Bizkaia. En un comunicado, la plataforma se refiere al anuncio de la agencia de viajes y cree que lo sucedido es "una consecuencia más de la masificación que sufre el enclave", y para el que solicita un debate público y abierto. Cada agosto, más de 100.000 personas ascienden por la escalinata para visitar la ermita y tocar la campana de los deseos.