Villarejo amenaza al juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama

José Manuel Villarejo pasa de nuevo a la ofensiva. El comisario jubilado, en prisión provisional por encabezar supuestamente una red de corrupción, ha difundido un escrito a través de su abogado donde amenaza directamente al juez que investiga la trama, Manuel García-Castellón. Según afirma el agente retirado, que ya ha alardeado en otras ocasiones de que filtraría audios comprometedores si lo mantenían en prisión, el magistrado de la Audiencia Nacional mantiene abierto una "proceso injusto" en el que no quiere investigar el material que se le ha intervenido y que, según él, evidenciarían "gravísimos delitos del Estado". Entre otros puntos, añade Villarejo, porque "alguno de los archivos afectan directamente al propio instructor: el archivo Jano, caso Sogecable, caso Faisán, acuerdos de Mario Conde… O incluso los relativos a su estancia en el extranjero como juez de enlace". García-Castellón estuvo desplazado en Roma como magistrado antes de volver a la Audiencia Nacional.

El comisario jubilado, que ya había pedido en alguna ocasión recusar al juez por la "pérdida de la debida imparcialidad objetiva y subjetiva", ha subido el tono en este texto después de que la Audiencia Nacional confirmase el pasado viernes la decisión de García-Castellón de mantener en prisión provisional a Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017. Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal avalaron la tesis del instructor, al considerar que existe un evidente riesgo de fuga por las "conexiones en el extranjero" del policía y por "la capacidad económica" que les atribuyen los investigadores. Además, también se tuvo en cuenta la posibilidad de que pudiera "alterar y ocultar pruebas".

"Este proceso es un mero paripé para eliminar a un agente del Estado que ya es incómodo para ellos. Digo más: no me dejarán salir con vida de la prisión no para que no destruya pruebas, sino para que no las aporte y pueda demostrar quién es quién en esta gran mentira en la que, por desgracia, viven los españoles. Esta es la razón única y exclusiva de prorrogar una y otra vez mi prisión preventiva: esto es lo que quieren prevenir", responde Villarejo este lunes, a través del documento difundido por su abogado, donde se acusa también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de estar borrando parte del material intervenido al agente retirado.

Villarejo se encuentra acusado de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública. García-Castellón le atribuye el diseño de un entramado de empresas para traficar con información confidencial que obtenía gracias a su condición de agente de la Policía Nacional. Para ello, creó una "estructura paraestatal" que "instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes", lo que le permitió presuntamente vender los datos a cambio de "cantidades millonarias".

Desde que la Audiencia Nacional activara la operación en 2017, la macrocausa no ha parado de crecer. La investigación suma ya 19 piezas separadas —en las que se investiga, entre otros asuntos, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, la guerra sucia abierta por la policía patriótica contra Podemos y los presuntos encargos del BBVA a Villarejo—.