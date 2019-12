La ONU también alerta del riesgo de ataque contra los campamentos saharauis

La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) ha pedido a los cooperantes emplazados en los campos saharauis próximos a la ciudad argelina de Tinduf que extremen las medidas de seguridad. La alerta de la ONU se suma así a la que emitió la semana pasada el Gobierno español, que alegó informaciones sobre un atentado en “avanzado estado de preparación” contra ciudadanos e intereses españoles en la zona. El Ministerio argelino de Exteriores negó ser la fuente de la alerta de Naciones Unidas.

El texto de la misión de Naciones Unidas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indicaba que la información recibida sobre una “amenaza de seguridad” proviene del Gobierno argelino. Y añade: “Está basada en información de la preparación de secuestros de extranjeros de los campos de refugiados y en áreas al este del muro y de planes criminales contra los intereses españoles en los campamentos”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Argelia, Abdelaziz Benali-Chérif, emitió un comunicado en el que desmentía que el Gobierno argelino haya transmitido ninguna información sobre riesgo de atentado a la Minurso. Calificó “fantasiosas y fabricadas” esas informaciones y aseguró que el Ejército argelino vela por la seguridad de los campamentos saharauis, ya que se encuentran en “territorio nacional”. Dicho desmentido contrasta con la recomendación de la Minurso a los cooperantes de reducir al máximo sus salidas.

La Minurso recuerda que deben seguirse los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos y, entre otras medidas, subraya la necesidad de evitar cualquier movimiento pasadas las diez de la noche, cuando entra en vigor el toque de queda, salvo en casos de emergencia, en los que se deberá circular con escolta; así como de extremar la precaución en los aparcamientos de vehículos de la ONU.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español actualizó ayer sus recomendaciones de viaje a Argelia con el siguiente aviso: “La misión de Naciones Unidas Minurso ha alertado de la posibilidad inminente de atentados y secuestros de españoles en los campamentos saharauis de Tinduf. Por todo ello, se recomienda no viajar a esa zona y que todos los viajeros españoles cuya presencia no sea imprescindible la abandonen en cuanto sea posible”. Hasta hora, se recomendaba expresamente no viajar, pero no evacuar la zona.

Los cooperantes consultados ayer (hay más de un centenar en los campamentos) se mostraban expectantes y la mayoría no ha tomado aún la decisión de partir.