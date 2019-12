“Hay que luchar y no dejarlo nunca”

“Que piensen en el pueblo, no en ellos. Que recuerden que el pueblo sufre”, reclama Ángeles Flórez a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si el PSOE y Unidas Podemos forman el que sería el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República. Maricuela pide al futuro Gobierno “que cumpla con su palabra, no ofrezca lo que no puede dar y que lo que pueda dar lo dé a todos”. “Todo no se podrá hacer, pero que haga lo posible por cumplir su palabra y explicársela al pueblo. No hacer las cosas en secreto. El pueblo, si le explican, comprende”, expone.

La militante más veterana del PSOE no oculta sus reparos a Iglesias, por el que sentía simpatía hasta que no facilitó la investidura de Sánchez en dos ocasiones. “No me convence, pero espero que cumpla con su deber. Que piense en la gente. No en él. Más claro ni el agua”. “No hablo del partido, al partido lo respeto”, diferencia a Iglesias de Podemos.