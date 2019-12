El grupo mixto, un bloque de fuerzas incluso antagónicas

Compuesto, mezclado, variado, heterogéneo y complejo. Los sinónimos de mixto hacen honor al grupo que está conformándose en el Congreso de los Diputados con la presencia de los pequeños partidos que no alcanzaron cinco escaños el pasado 10-N. La aritmética parlamentaria ha provocado que un mismo bloque pueda estar integrado por al menos diez fuerzas, que deberán coordinarse para trasladar las demandas de los 1,2 millones de votantes a los que representan. El grupo, heterogéneo en la procedencia de sus políticos, tiene similitudes que trascienden sus siglas.

Más País-Compromís. Íñigo Errejón, otrora ingeniero electoral de Podemos, se enfrenta al complejo reto de destacar en el Grupo Mixto. Los tiempos inferiores que deben manejar pueden perjudicar especialmente al politólogo, que ya protestó en campaña por no disponer de espacio en los debates electorales.

Coalición Canaria-Nueva Canarias.La bisoñez de Errejón contrasta con la experiencia de CC, habitual en este espacio con nombres como Ana Oramas, diputada desde 2007. Su compañero Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, cuenta con dos legislaturas como aval cuando expresa su sorpresa por la coordinación que se encontró: "Al principio parece todo de gran complejidad, pero después es un ejemplo del respeto y la diversidad". El archipiélago de partidos que se concentra en el Mixto proyecta un riesgo: que no se escuche a los miembros. "Será ridículo si nos asignan solo 20 segundos", dice Quevedo. Sus intereses pasan por evolucionar sobre la agenda canaria y "tener reconocimiento, aunque sin privilegios". Para ello, finaliza, es importante un nuevo estatuto de autonomía.

PRC. José María Mazón, que ocupa el escaño revalidado por el Partido Regionalista de Cantabria y que en abril fue el único apoyo a la investidura de Sánchez, supo entonces lo que era pertenecer a esta macedonia política. Mazón comparte discurso con el mediático Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro, y avisa de que el conglomerado político será "inmanejable" por tratarse de un "totum revolutum". Mazón, ingeniero de caminos, advierte: "No nos vendemos por un tren". Si el ferrocarril del PSOE pasa por los raíles del independentismo catalán, el PRC se apeará.

Navarra Suma apunta a la lucha contra el nacionalismo vasco como motivación política. Carlos García Adanero, nacido en Toledo y ahora diputado navarro tras formarse allí en Derecho, denuncia que el Gobierno regional se ha "entregado al independentismo". Por eso han llegado ellos, "leales a España", a Madrid. Además, defenderán que el AVE alcance sus dominios y reivindicarán un canal de Navarra. Ahora bien, Adanero asume las características de la bancada mixta: "Hay una disparidad política tremenda, pero las normas son claras". En el reparto apropiado del tiempo estará la virtud, dice.

Teruel Existe, novato en esto de la representación parlamentaria, asiste con cierta distancia al complejo baile político. Tomás Guitarte, arquitecto turolense, aboga por un oír, ver, aprender y actuar: "Ahora mismo estamos escuchando a todos para aprender y poder tomar decisiones más adelante". Guitarte considera "irrisorio" un reparto de tiempo que impida expresar la "pluralidad" de esta facción. La diversidad es un valor, no un problema, añade. Su causa es un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, así como el problema que se les avecina si se cierra la central térmica de Andorra, que aporta el 10% del PIB regional.

BNG, JxCat y CUP. El Grupo Mixto aloja también a formaciones que quieren romper con Madrid. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defiende el derecho a la autodeterminación y soberanía de su región. Lo explica el diputado Néstor Rego: "Queremos decidir sobre nuestros ámbitos". El representante del BNG se sentará en un grupo "muy complejo y poco operativo", del que cuestiona su capacidad de intervención. Laura Borràs, de Junts per Catalunya (JxCat), conoce bien los rasgos del bloque tras ejercer como portavoz: "La relación es cordial y de buena coordinación entre integrantes para que haya un buen funcionamiento". El propósito de JxCat esta legislatura pasa por "resolver el conflicto político que hay entre Cataluña y España". La CUP de momento no dice cómo actuará en el Grupo, pero en la campaña advirtió de que no participará en las comisiones ni en debates más allá de la investidura y el de los presupuestos.