El juez de enlace en Washington interfirió en la extradición de Carvajal a EE UU

Durante una de las deliberaciones del pleno en el que trataba sobre el recurso de súplica presentado contra el auto de la Sala Tercera de lo Penal que acordó, en septiembre, denegar la entrega de Carvajal a EE UU, Alfonso Guevara, ponente del caso, reveló a sus compañeros la intervención del magistrado de enlace de la embajada de España en Washington y mostró su “malestar” por lo que consideró una grave interferencia en las deliberaciones, según señalan fuentes judiciales.

El pasado día 8 el pleno acordó finalmente la entrega de Carvajal con el voto particular de cuatro de los 18 magistrados. Un voto particular lo suscribieron el propio Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, que consideran que en los hechos que recoge la solicitud de extradición de las autoridades norteamericanas “no se concreta la actividad delictiva”. El segundo voto particular lo firmó el magistrado José Ricardo de Prada, que hace suyo el anterior, y añade que la descripción de los hechos responde “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo contra los Estados Unidos de América porque parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

En su voto particular De Prada critica la supuesta injerencia de Carrera, magistrado de enlace nombrado en 2017 por el anterior Gobierno del PP. “Como magistrado del Pleno de la Sala de lo Penal no puedo sino manifestar mi perplejidad, profundo malestar y desacuerdo con el hecho de que persona no parte en el proceso y fuera de los cauces procesales establecidos, aunque se trate del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, haya accedido al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso; con la esperanza de que fuera un episodio único y no haya tenido influencia real en el resultado de la deliberación”.

Miembros del pleno consultados por este diario califican de “grave” y “escandalosa” la supuesta interferencia de Carrera en la deliberación del pleno que preside la magistrada Concha Espejel. En este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de Jorge Carreras.

Carvajal, que fue detenido en España el pasado 12 de abril, continua en paradero desconocido y la policía ha dictado una orden de buca y captura. EE UU reclama a Carvajal por colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el tráfico de cocaína durante la época en la que fue director de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela.