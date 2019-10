La recusación del juez que condenó al PP en Gürtel parte a la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se rompió el pasado 4 de octubre por la mitad. Ese día, ocho magistrados votaron a favor de apartar al progresista José Ricardo de Prada del tribunal que enjuiciará la caja b del PP. Una decisión que se topó con la oposición de otros siete jueces, que rechazaron la medida adoptada a instancias del partido conservador y del extesorero Luis Bárcenas. Ahora, junto al auto donde se argumenta la resolución de la Sala, cinco de los magistrados discrepantes han emitido un voto particular para evidenciar su disconformidad y, de forma contundente, reprochar al resto que hayan "asumido la confusión que proponían los recusantes".

El sector mayoritario consideró que De Prada no debía enjuiciar esta pieza porque ya se había pronunciado sobre el fondo del asunto al declarar probada la contabilidad paralela del PP en la sentencia del juicio central del caso Gürtel, la llamada Época 1 —una resolución que provocó la caída de Mariano Rajoy tras la moción de censura del PSOE—. En su escrito, los ocho magistrados no solo consideran que su imparcialidad quedó "comprometida" en ese momento, sino que manifiestan también que "se deduce con claridad la toma de postura ya de este magistrado respecto de varias cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento en ese primer procedimiento".

Una tesis que rechazan frontalmente los cinco magistrados que firman el voto particular: Ramón Sáez, Alfonso Guevara, María Riera, Fernando Andreu y Fermín Echarri. Estos jueces apuntan, en primer lugar, que la mayoría de la Sala ha asumido la "confusión" que expusieron el PP y Bárcenas en sus alegaciones, cuando "presentaron interesadamente hechos secundarios como principales" para tratar de asemejar los dos casos. "La existencia de una caja b o contabilidad paralela del Partido Popular era una hipótesis fáctica secundaria", añade el grupo discrepante sobre la sentencia de Época I.

"No existe identidad fáctica, en sentido estricto, entre ambos procesos. El enjuiciamiento previo no contaminó a los miembros del tribunal que emitió la primera sentencia y no les inhabilita para conocer de esta pieza segunda", continúan los cinco jueces en su voto particular. De hecho, fuentes judiciales insisten en que la caja b del PP "aparece como el océano en todas las piezas" del macrosumario Gürtel, "pero no es el hecho nuclear que configura el objeto de ese juicio". Y, en ese sentido, el grupo discrepante recuerda que, con unos argumentos similares a los aceptados ahora contra De Prada, ya se trató de apartar en la Audiencia Nacional a los magistrados que se encargaron de juzgar a diferentes miembros de ETA en distintas causas.

Además, la postura mayoritaria de la Sala sobre el juicio del caso Bárcenas, del que aún no se ha fijado fecha de inicio, contrasta con la decisión del órgano de mantener a De Prada —en este caso, por 10 votos contra cinco— en otra pieza de Gürtel en la fue recusado y donde se abordarán los negocios de la trama en Boadilla del Monte (Madrid).

El PP lleva meses arremetiendo contra De Prada, que fue incluido por el PSOE en el turno de juristas para la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado otoño. El magistrado llegó incluso a someterse a la preceptiva comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, el portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, le espetó: "Es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo".