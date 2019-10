Marlaska insiste a Torra para que condene la violencia

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido este domingo al independentismo de que los disturbios vividos en Cataluña durante los últimos días constituyen “un problema de orden público como el que viven otras grandes democracias”. Con ese mensaje, Marlaska pretende alertar de que la violencia no puede ser la canalización de demandas políticas y por ello insta de nuevo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a condenar los actos de las últimas jornadas. El president ha vuelto a telefonear esta mañana —sin éxito— al jefe del Ejecutivo en funciones. Como ha recalcado Marlaska, Pedro Sánchez le exige que condene la violencia antes de entablar ningún contacto con él, aunque este mensaje no se ha explicitado en la llamada que ha realizado la Generalitat, según fuentes del Gobierno catalán.

“Nadie puede ni debe ser ambiguo respecto a la violencia”, ha señalado el titular de Interior durante una comparecencia en La Moncloa, tras la nueva reunión que ha mantenido esta mañana el comité de seguimiento que se ha creado en el Gobierno para debatir la situación en Cataluña y que este domingo también ha presidido en presidente en funciones, Pedro Sánchez. Como conclusión de ese encuentro, Marlaska ha citado varios puntos cuyo cumplimiento exige a todos los demócratas: desmarcarse de la violencia, aislar los comportamientos agresivos y reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Marlaska ha dedicado una mención especial a Torra para que “condene de manera firme, rotunda, sin matices, adjetivos ni medias tintas, sin equidistancia, la violencia”. Y ha concluido: “Nadie entiende que no lo haya hecho todavía”.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha evitado pronunciarse sobre la nueva llamada de Torra a Sánchez y se ha limitado a reiterar un mensaje similar al de este sábado. “El presidente en funciones espera la condena efectiva y directa respecto a la violencia. Torra está en deuda con el conjunto de los catalanes”, ha subrayado el ministro.

Fuentes del gabinete del presidente catalán han explicado que Sánchez no ha querido ponerse al teléfono este domingo. Esas voces sostienen que se ha llamado a La Moncloa, pasadas las 13 horas, y que la respuesta ha sido que el presidente estaba reunido. Posteriormente han llamado desde la oficina de Sánchez a la Generalitat y han explicado que no habrá contacto. La semana pasada, Torra aceptó en una entrevista en TV3 que tiene el número personal de Sánchez pero que no lo ha utilizado en los últimos días.

Las mismas fuentes de la oficina del president niegan que el entorno de Sánchez pidiera en la llamada telefónica de este domingo que Torra rechazara la violencia como condición para ponerse al teléfono.