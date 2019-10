Última hora en Cataluña | Una barrera policial en Via Laietana cierra el paso a la manifestación

EL PAÍS

El Gobierno responde a Torra: "Debe condenar rotundamente la violencia". El Gobierno ha recordado al presidente de la Generalitat, Quim Tora, tras su petición de diálogo para resolver la crisis independentista, que "debe condenar rotundamente la violencia, cuestión que no ha hecho hasta el momento" y reconocer el trabajo de los cuerpos policiales. "Para que el diálogo sea efectivo, el señor Torra debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo". En el comunicado remitido esta tarde por el Gobierno, se reitera que "el problema de Cataluña no es la independencia, sino la convivencia", como ayer dijo el presidente en funciones en Bruselas. "Su propuesta de referéndum no la quiere ni la mayoría de catalanes ni, al parecer, la mayoría de su propio Govern", concluye la nota.