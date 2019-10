Junqueras, los otros ocho encarcelados y Tsunami Democràtic rechazan la violencia

Las protestas de esta madrugada en Cataluña, que han dejado 84 agentes heridos (57 mossos y 27 policías nacionales), según fuentes del Gobierno, han sido condenadas por buena parte de los partidos políticos y figuras públicas. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda de este miércoles y, a primera hora, La Moncloa ha enviado un comunicado en el que alertaba de la situación. "Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña", decía el texto. En las próximas horas, se reunirá con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para buscar una respuesta conjunta ante los disturbios.

El líder del PP, Pablo Casado, pedía al Gobierno activar la Ley de Seguridad Nacional por los "violentos disturbios" y añadía que "es urgente garantizar la seguridad y el orden público". Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado la situación de la pasada madrugada como un hecho "inadmisible". "Lo que estamos viendo en Cataluña es inadmisible. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Basta ya!", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Santiago Abascal, el líder de Vox, ha compartido en su perfil de Twitter su petición a la Mesa del Congreso de los Diputados de que se inicien los trámites "para decretar el estado de excepción en Cataluña".

Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 15, 2019

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a los otros ocho líderes independentistas encarcelados y ERC han rechazado la violencia en las movilizaciones contra la sentencia del procés. Junqueras, incluso siendo el peor parado tras la resolución con una pena de 13 años de cárcel, ha publicado este texto en su cuenta de Twitter: "Todo mi apoyo a las movilizaciones y las marchas masivas y pacíficas. La violencia no nos representa".

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha emitido un comunicado en el que condena la violencia de la pasada madrugada en las capitales catalanas. "No encajan con el carácter no violento de las reivindicaciones independentistas", dice. La formación pide también que se investiguen las actuaciones policiales.

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019

Demòcrates ha exigido la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, o su destitución por la actuación "absolutamente desproporcionada" de los Mossos d'Esquadra en las movilizaciones del lunes y martes contra la sentencia del Tribunal Supremo. En un comunicado, el partido integrado en el grupo de ERC en el Parlament, ha criticado la "indigna y terrible actuación de la policía, apalizando literalmente y gratuitamente a centenares de ciudadanos pacíficos, y dejando heridos de gravedad".

Tsunami Democràtic, la plataforma que convocó a los manifestantes a bloquear el aeropuerto de El Prat y cuya creación está siendo investigada por el Ministerio del Interior, también se ha desmarcado de la violencia. "La no violencia es la estrategia fundamental de nuestro movimiento", ha explicado en un comunicado enviado a través de Telegram.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado este miércoles que ha vivido “las últimas horas con mucha preocupación” y ha llamado “a la calma”. La primera edil ha afirmado en una entrevista en RAC-1 que la situación tras la sentencia “es complicada”. “Entendemos la indignación y que el derecho a la protesta debe estar protegido, pero también es necesaria la calma y la inteligencia, los disturbios de anoche no se pueden repetir”. En su cuenta de Twitter, la regidora ha sintetizado su opinión sobre los incidentes de la pasada madrugada. "No queremos prisiones injustas ni cargas contra gente pacífica. Tampoco queremos incendios como los de esta noche en BCN: son inaceptables y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. Merecen un rechazo unánime y que todas las instituciones hagan un llamamiento a la calma".

Som ciutat de pau i diàleg. No volem presons injustes ni càrregues contra gent pacífica. Tampoc volem incendis com els d’aquesta nit a BCN: són inacceptables i posen en risc la seguretat de veïns. Mereixen un rebuig unànim i cal q totes les institucions facin una crida a la calma — Ada Colau (@AdaColau) October 15, 2019

Barcelona Oberta, la asociación de comerciantes de las calles más turísticas de la capital catalana, ha condenado los “gravísimos incidentes ocurridos ayer [el martes] al atardecer en el centro”. En un comunicado, la entidad ha lamentado haber vuelto a “sufrir las consecuencias de las movilizaciones, cortes de tráfico y acciones vandálicas”, que “causaron un descenso importante de la actividad comercial y turística”. La entidad entiende que los disturbios “perjudican profundamente la imagen" que proyectan de la ciudad al mundo. Según los comerciantes, las actuaciones de estos días en el aeropuerto y en el centro de la ciudad tienen una afectación directa en el turismo y el comercio, sectores que se verán afectados en el último trimestre del año, como ya pasó hace dos años, con la celebración el 1-O. Los comerciantes piden por todo ello que la manifestación prevista el viernes con motivo de la huelga convocada por entidades independentistas no se celebre en el centro, al tiempo que instan a las instituciones a dialogar.