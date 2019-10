Últimas noticias de Cataluña | Un sabotaje interrumpe el AVE entre Barcelona y Figueres y la AP-7 vuelve a sufrir cortes

EL PAÍS

Teodoro García Egea, secretario general del PP, en Onda Cero: "Primer paso, no un comunicado como el que se dio anoche [de La Moncloa]. Sus socios no están del lado de los ciudadanos. A día de hoy lo único que saben los ciudadanos que quieren salir a la calle con libertad lo único que tiene es un comunicado de La Moncloa. Creo que la situación es grave. Torra, que le pide a los CDR que aprieten. Creo que ese señor no debería estar ni un minuto más en la cadena de mando".