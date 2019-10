Las comunidades recibirán las entregas a cuenta fraccionadas entre noviembre y diciembre

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en Valencia que las comunidades autónomas recibirán las entregas a cuenta pendientes (unos 4.600 millones de euros en total) de forma fraccionada, posiblemente un 50% en noviembre y otro 50% en diciembre. Montero ha precisado que alguna comunidad podrá recibirla de una sola vez si el abono fraccionado le supone algún problema. El desbloqueo de esta partida, aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes, pretende evitar la asfixia financiera de las autonomías y evitarles una nueva ronda de recortes.

Montero ha asegurado también que la reforma del modelo autonómico de financiación es, junto a la educación, una de las prioridades del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para "abordar de forma inmediata" en la próxima legislatura si el líder del PSOE forma Gobierno. "No hay nada que justifique que entre la comunidad mejor pagada y la peor haya 800 euros [per cápita] de diferencia. Eso no se justifica por insularidad ni otros criterios", ha afirmado la ministra en un desayuno organizado por Radio Valencia dentro de sus Encuentros SER.

Ante un auditorio encabezado por el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y otros representantes políticos y de las principales asociaciones empresariales, la ministra de Hacienda ha reconocido que el tratamiento financiero que recibe la Comunidad Valenciana es "especialmente lesivo". El cambio de modelo de financiación es uno de los principales caballos de batalla de la Generalitat y uno de los escasos acuerdos unánimes en el seno del arco parlamentario valenciano. Montero no ha puesto plazos para la aprobación de un nuevo modelo porque es una ley orgánica que debe recabar el mayor consenso posible.

La ministra fue preguntada por el director de Radio Valencia, Bernardo Guzmán, por las acusaciones de dumping fiscal que ha vertido Ximo Puig sobre la Comunidad de Madrid, por ejemplo, por su rebaja de impuestos. "La Comunidad de Madrid, por el hecho de ser la sede de la capitalidad, tiene ventajas añadidas respecto a las recaudación. La mayoría de las sedes fiscales de las empresas están en Madrid. Este efecto sede hace que las recaudaciones sean superiores a las de los vecinos. Y Madrid de forma sistemática plantea bajadas de impuestos, como el de sucesiones y las vecinas hace lo propio, pero hay algunas que no pueden. Claro que se produce dumping fiscal o espiral fiscal a la baja. Es una situación grave que tenemos que armonizar", ha dicho.

En relación con la situación en Cataluña, Montero ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez no descarta ni "ha descartado nunca" aplicar en Cataluña todas las leyes a su disposición, entre ellas, el propio 155 de la Constitución, si bien ha destacado la "excelente coordinación" entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra ante las reacciones generadas por la sentencia del procés.