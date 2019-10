El Gobierno Vasco pide que se cancele la exposición del etarra Jon Bienzobas

El Gobierno Vasco ha pedido este martes al Ayuntamiento vizcaíno de Galdakao que cancele la exposición de obras del etarra Jon Bienzobas inaugurada este lunes y que sea sensible con las víctimas del terrorismo. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha hecho esta petición al Ayuntamiento de Galdakao presidido por EH Bildu después de que varias asociaciones de víctimas y el PP vasco hayan exigido que se cierre al público esta exposición. La muestra de Bienzobas expone en la Casa de Cultura de Galdakao pinturas y esculturas de este preso de ETA condenado a 266 años de prisión por asesinar al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomas y Valiente en febrero de 1996, y a un hombre en Getxo en 1999.

La Audiencia Nacional ha desestimado la petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) de cancelar la muestra, una decisión que la asociación ha recurrido este martes. En el auto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, deniega la solicitud de Covite de prohibir la exposición de pinturas del terrorista en Galdakao (Bizkaia) titulada Desde la ventana de mi celda y que se inauguró este lunes en la Casa de Cultura del municipio. El juez esgrime que ni de la información aportada por el colectivo de víctimas ni del informe encargado a la Ertzaintza se desprende que el acto haya sido promovido por una organización ilegal ni que la misma exposición "vaya a constituir un acto de humillación y desprecio a las víctimas".

"Exclusivamente se trata de una exposición de cuadros y esculturas realizado por una persona condenada a prisión, integrante de la organización terrorista ETA", añade en su resolución el juez, que considera que "no procede por el momento la adopción de ninguna medida cautelar". No obstante, ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad que elaboren "reportaje fotográfico o videográfico sobre las obras expuestas en la sala de exposiciones".

También solicita a los servicios de Información de Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional que realicen el correspondiente control y seguimiento del evento y que adopten las medidas necesarias para evitar que en el transcurso del mismo haya actos que pudieran ser constitutivos de delitos de enaltecimiento o justificación del terrorismo. Tras conocer la decisión adoptada este lunes por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Covite ha presentado este martes un recurso de reforma para que se revoque la desestimación y se prohíba la exposición que se mantendrá abierta hasta el próximo día 18.

En el recurso, el colectivo insiste en que la muestra "vulnera clara y gravemente" el artículo 578 del Código Penal en lo que respecta al delito de humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo. "El Ayuntamiento de Galdácano gobernado por EH Bildu organiza dicha exposición porque su autor es un etarra que sigue la disciplina impuesta por ese partido para los presos: ni arrepentimiento ni delación", esgrime Covite que opina que el consistorio "nunca" hubiera avalado esta muestra si el autor hubiera sido un arrepentido de la banda.

En opinión de este colectivo de víctimas, la única finalidad del ayuntamiento es "burlarse del Estado de derecho y de las víctimas del terrorismo, jactarse del pasado criminal de Jon Bienzobas y de su impunidad". "Lo que se persigue con ella (la exposición) es trasladar la imagen pública de una falsa victimización, alimentar la idea de que no estamos ante la exposición de la obra de un terrorista, sino de un represaliado por un sistema opresor", añade Covite en su recurso, en el que reitera que el mensaje a quienes visiten esta muestra es la "normalización" de la violencia.

En este sentido, Covite subraya que no son las pinturas o esculturas las que se enmarcan en el delito de humillación de las víctimas sino "la exposición en sí misma y su puesta en escena". Además, recuerda en el recurso las declaraciones de los hijos de Tomás y Valiente que, en un comunicado remitido este lunes a Efe, consideran que la cesión de un espacio municipal "no es una decisión inocente, sino que busca confundir la verdad histórica de los asesinatos xenófobos de ETA con la supuesta actividad cultural expresada por un criminal". Por su parte, el Gobierno Vasco ha pedido este martes al Ayuntamiento Galdakao que cancele la exposición de obras del etarra Bienzobas y que sea sensible con las víctimas del terrorismo.