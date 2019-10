Sánchez apela al voto útil frente a la “sopa de letras” de partidos que compiten con el PSOE

Pedro Sánchez, con Adrián Barbón y Adriana Lastra en Oviedo. En vídeo, declaraciones de Pedro Sánchez. DAMIÁN ARIENZA | ATLAS

El PSOE como sinónimo de un Gobierno estable y cohesionado ha vuelto a ser el mensaje central del mitin de precampaña que ha llevado a Pedro Sánchez este viernes hasta Oviedo. Después de la Fiesta de la Rosa del PSC el pasado fin de semana, el presidente en funciones ha protagonizado en Asturias el acto con más militantes y simpatizantes socialistas. Más de 1.500 personas en una jornada en la que, pese al cielo plomizo, la federación asturiana se ha volcado con el presidente en funciones y secretario general del PSOE. Sus dos principales referentes, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, forman parte del núcleo de confianza de Sánchez.

"Me gustaría haber venido en plenas facultades", ha reconocido Sánchez en un acto en el que se ha llenado un polideportivo. La de Asturias fue una demostración de fuerza que en La Moncloa y la dirección federal esperan que anime al resto de territorios. Al igual que en todos los encuentros de partido que viene realizando desde la convocatoria electoral del 10 de noviembre, el líder del PSOE ha reconocido la entrega de las bases del partido. Si algo tienen claro en Ferraz es que el requisito previo a lanzarse a por el electorado de centro, el menos ideologizado, pasa primero por la movilización de sus propias filas. "Vengo a daros las gracias, a reconoceros con profunda emoción el compromiso de todos los militantes socialistas, de los simpatizantes, de quienes os ponéis la acreditación de apoderados de interventores y lucháis cada voto en las mesas electorales. Gracias, gracias y gracias", apreció el presidente en funciones.

“La única formación que puede garantizar estabilidad y hacer frente a los problemas que tiene España es el PSOE”, insistió Sánchez. Horas antes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, admitía tras el Consejo de Ministros que la economía se está enfriando más rápido de lo previsto. Las previsiones que auguraban un PIB del 2,2% se revisarán a la baja con toda probabilidad. Frente a esta y otras amenazas como el Brexit duro y la reacción de los independentistas a la sentencia del procés, Sánchez reiteró que la única opción para salir del bloqueo político es la que encabeza. “Se acabaron los lamentos por lo que pudo ser y no fue”, zanjó antes de restar credibilidad a las “sopas de letras, de siglas y siglas”, de los partidos “a la izquierda y derecha del PSOE”. Otra manera más de reivindicar la condición de centristas e izquierda moderada de los socialistas.

"¡El 28 de abril ganamos las elecciones con solvencia y nos robaron el resultado electoral! ¡Hemos venido a conjurar a las fuerzas del PSOE de Asturias!", afirmó Lastra. La número dos del PSOE y portavoz en el Congreso puso en valor que en las próximas semanas, antes del 10-N, Franco sea exhumado del Valle de los Caídos. "Era una anomalía que un dictador fascista estuviera en un mausoleo de Estado", aseveró. Las polémicas declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculando la reinhumación de Franco en el cementerio de El Pardo con la futura quema de iglesias, fue muy comentada. "La presidenta de la Comunidad de Madrid nos va a dar tardes de gloria", afirmó con sorna Sánchez. Ya en serio, el presidente en funciones remarcó que el "peligro" de la ultraderecha "es cómo intoxica con su discurso de odio". "Hoy hemos tenido un buen ejemplo. La dignidad, memoria y justicia dignifican a la democracia española", añadió en alusión a las Trece Rosas.

El secretario genera de Vox, Javier Ortega Smith, afirmó por la mañana en TVE que las jóvenes, fusiladas tras el final de la Guerra Civil por su pertenencia a las Juventudes Socialistas, se dedicaban "a torturar y violar vilmente en las checas". “¡Señora Díaz Ayuso, no justifique lo injustificable! ¡El dictador fuera! ¡Y no vamos a consentir que no se respete la memoria de las Trece Rosas!”, clamó Barbón. El presidente del Principado jaleó a los presentes para "hacer más fuerte" a Sánchez como presidente "con los votos de Asturias". Lo hizo con la enésima llamada a la movilización: "¡A volcarse! ¡A ganar las elecciones! ¡A luchar por Asturias!".