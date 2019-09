El PSOE pide amparo al Parlamento por el expediente sobre el cargo de la hermana de Moreno Bonilla

El PSOE de Andalucía pedirá esta semana amparo a la Mesa del Parlamento regional para recibir el expediente relacionado con la designación de la hermana del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como directora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga Ángel Pericet a través de un concurso en el que no obtuvo la mayor puntuación. Los socialistas presentaron su petición el 19 de agosto, pero ha pasado más de un mes —el plazo señalado por la ley para entregar la información— y no se les ha remitido nada, según ha denunciado este domingo su portavoz parlamentario, Carmelo Gómez. La semana pasada también solicitaron toda la documentación sobre el procedimiento de obtención de la cátedra en danza Clásica que Dolores Moreno ganó este mismo año en un concurso por méritos.

“Han pasado más de 45 días y no hemos recibido el expediente, por lo que no podemos hacer nuestro trabajo”, ha señalado Gómez. “Nos preguntamos qué es lo que tiene el presidente andaluz y el Gobierno que ocultar si las cosas están tan claras y no ha habido negligencia o enchufismo, por qué no entregan ese expediente”, ha recalcado el dirigente socialista.

Dolores Moreno consiguió el puesto de directora a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se jubiló el pasado junio, pese a que otra aspirante la superaba en más de 11 puntos. Adelante Andalucía también solicitó a la Mesa del Parlamento en agosto el expediente sobre ese proceso.

Desde el Gobierno andaluz se insiste en que ese procedimiento no era necesario, pero que se realizó para dotar la designación de mayor transparencia y apelan a la profesionalidad de los inspectores cuyo criterio fue el que siguió la delegada territorial de Educación en Málaga —una consejería que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos— para nombrar a Moreno como directora provisional hasta que la plaza definitiva se saque a concurso público a finales de este año.

Hace dos semanas, el propio Imbroda defendía en el Parlamento autónomo el proceder en el nombramiento de la hermana del presidente de la Junta. Ese mismo día, los grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox rechazaban otra petición del PSOE: que los responsables de la inspección que habían propuesto el nombre de Dolores Morenos, pese a que otra candidata había obtenido una puntuación mucho más elevada, comparecieran para dar explicaciones.

El exdirector refuta la versión del inspector

El inspector que redactó esa propuesta y llevó a cabo el cuestionado proceso de selección, Juan Carlos Martínez, explicó a este diario que para descartar a la aspirante con mayor puntuación —Esperanza Utrera, que obtuvo 49,5 de los 50 puntos posibles, frente a Dolores Moreno, con 38,20— se basó fundamentalmente en las recomendaciones que le habían hecho el antiguo inspector del centro y el director saliente, José Gutiérrez.

“Ambos me desaconsejaron su nombramiento”, aseguró Martínez. El antiguo director, sin embargo, refutó tajantemente esa versión a EL PAÍS. “Jamás habló conmigo, ni se dirigió a mí, ni yo desaconsejé en ningún momento el nombramiento de Utrera”, asegura. “Fue a mediados del año pasado cuando yo le comenté que me jubilaba y le propuse a [Mónica] Romero, que era la secretaria de Dirección, y a Mati [Matilde Pérez], la jefa de estudios, porque ya conocían cómo funcionaba el centro y podían ejercer el cargo durante la etapa de transición”, reconoce.

Romero, con 30,20 puntos, se quedó en tercer lugar. Ella interpuso varias reclamaciones ante la Junta de Andalucía para conocer los baremos de selección y el criterio por el que se designó a Moreno. La última data del 19 de julio de este año y aún no ha recibido respuesta oficial por parte del Gobierno andaluz. Martínez reconoce que tanto el antiguo director como su predecesor en la inspección sí recomendaron a Romero para el puesto. En su caso, sin embargo, sí decidió decantarse por los criterios técnicos.

El expediente relacionado con el proceso de designación de la hermana del presidente no es la única documentación que ha solicitado el PSOE. El pasado 25 de septiembre, el grupo parlamentario socialista pedía a la Mesa del Parlamento andaluz “copia del expediente administrativo completo relativo y vinculado con el reciente nombramiento como catedrática de enseñanza en régimen especial de danza española de la actual directora del conservatorio superior da danza en Málaga”, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. Fuentes socialistas explican que como la cátedra se obtuvo en un procedimiento de méritos es una vía para poder conocer el currículum de Moreno.

En abril de 2018, la Consejería de Educación sacó a concurso en la modalidad de ingreso —en la que se debe realizar, entre otros exámenes de conocimiento, unos ejercicios prácticos— tres plazas para la cátedra en la modalidad de Danza Clásica —la de Moreno—, dos en la de Española, dos en Flamenco y dos en Contemporánea, para el conservatorio de Málaga. Todas quedaron desiertas salvo dos en la modalidad de Clásica. Una de ellas fue para Romero, la denunciante. La hermana del presidente de la Junta denunció ante el contencioso administrativo el proceso de selección.

Un año después, con el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos, se volvieron a sacar a concurso en la modalidad de mérito, en la que solo cuenta el expediente, todas las plazas que quedaron desiertas, salvo las dos de danza Española. “En la mesa sectorial cuestionamos que se ofertara una plaza de Clásica, cuando ya se habían cubierto dos en la anterior convocatoria, y no se ofreciera ninguna de Española cuando, además, se daba la casualidad de que el director que se iba a jubilar era catedrático en esa especialidad”, explica Patricio Pérez, de CC OO, presente en esa mesa sectorial con la Consejería de Educación, previa a la aprobación del concurso por méritos.

Moreno, con 14 años de docencia, cuatro carreras —dos títulos en grado superior de Danza, clásica y española, Psicología y Magisterio—, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo, según explicó a EL PAÍS, obtuvo la plaza en Clásica. Los puntos por la cátedra fueron determinantes para que la hermana del presidente andaluz rebasara a Romero en el concurso extraordinario para ocupar el cargo de director del conservatorio, señalan fuentes del PSOE.