Sánchez reivindica al PSOE como la “izquierda de Gobierno”

Pedro Sánchez ha reivindicado al PSOE como la "izquierda cabal y de Gobierno", con un proyecto "de legislatura y no de investidura" que según el presidente en funciones hace de los socialistas la "única alternativa para superar el bloqueo en el que lo han asumido el resto de formaciones políticas". El secretario general socialista ha aseverado en el comité federal de los socialistas que el 10 de noviembre "solo el PSOE puede ofrecer la estabilidad que España necesita después de años de bloqueo" y más ante futuros retos como el Brexit, la sentencia del procés y la ralentización económica.

Sánchez ha instado a los miembros del principal órgano de decisión del partido entre congresos a conseguir para las próximas elecciones un "esfuerzo amplio e intenso" de movilización. "Si logramos transmitirlo, nada nos podrá detener", ha sentenciado Sánchez, que ha recalcado que no deseaba unas nuevas elecciones generales, las cuartas desde 2015.Sánchez ha subrayado que la campaña del PSOE será "en positivo" y "sin perder ni un minuto en reproches", en alusión a la falta de acuerdo con Unidas Podemos para que hubiera Gobierno. "España no se puede permitir el lujo de perder más tiempo en el juego de las culpas. El PSOE no entra en ese juego. A los que quieran bronca, se la dejamos toda. Los que busquen mal rollo, les dejamos todo el mal rollo para ellos. Los que busquen confrontación y destrucción, les regalamos toda la confrontación y toda la destrucción. Nosotros estaremos mirando de frente; ni hacia atrás, ni a los lados. Estamos aquí para liderar una alternativa a la parálisis".

"Tras haber vencido claramente en cuatro elecciones [en 2019] os puedo firmar que el PSOE no quería otras elecciones. Nos duelen la interinidad, la provisionalidad, el bloqueo y la parálisis", ha remarcado en su intervención al inicio del cónclave. No han asistido cuatro de los nueve presidentes autonómicos por razones de agenda o personales: Adrián Barbón (Asturias), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Francina Armengol (Baleares) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura). Otra ausencia significativa ha sido la de la secretaria general de Andalucía, Susana Díaz.

El presidente del Gobierno ha antepuesto al PSOE como la alternativa más sólida para dirigir el rumbo de España frente a una derecha que no cuenta con la implantación territorial de los socialistas. “Hay algunos que pretenden un proyecto nacional siendo residuales y testimoniales en algunas partes del país”, ha afirmado. Como ejemplos ha puesto los resultados de Pablo Casado y Albert Rivera en las elecciones autonómicas y municipales en Cataluña y País Vasco. “Solo en Barcelona el PSC tiene más concejales que la suma de PP y Ciudadanos en toda Cataluña. Solo en Bizkaia tenemos más concejales que el PP y Ciudadanos en toda Euskadi”.

Sánchez ha insistido en que los socialistas no necesitan realizar ningún giro estratégico al centro, en búsqueda del voto del electorado descontento de Ciudadanos. "No debemos fingir ni disimular nada. Somos la izquierda consecuente, responsable... Somos la izquierda que sueña y con una alta dosis de responsabilidad. Somos lo que hemos sido siempre, la socialdemocracia", ha observado. El jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, apunta que una de las claves de la campaña será "la mayoría cautelosa" decide los Gobiernos y "siempre ha votado algo muy razonable".

Cataluña ha sido uno de los asuntos centrales discurso de más de 40 minutos de Sánchez. El presidente en funciones se ha mostrado muy crítico con los líderes del independentismo, como ya hizo la víspera la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ante el último episodio en la escalada de tensión territorial. "Vamos a superar esta crisis. Cada vez son más los que advierten de la quiebra unilateral y ruptura de la convivencia, un camino a ninguna parte que provoca frustración y una mayor fractura de la sociedad catalana", ha recalcado. En un tono muy duro, Sánchez ha hecho énfasis en que el movimiento independentista "ha fracasado". "Su naufragio es tal que han llevado a la sociedad catalana a un callejón sin salida. Pero están a tiempo de evitar mayores errores: pido que condenen cualquier tipo de violencia que llegue de cualquier grupúsculo del movimiento independentista". El líder del PSOE ha apostillado que en España "no hay presos políticos" y ha defendido que la solución a la crisis territorial es la "ley y diálogo, por este orden". "Amamos la Constitución", ha concluido en una intervención plagada de guiños al electorado centrista y moderado.