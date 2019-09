Directo| El Gobierno acusa al independentismo de atacar a la convivencia

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha decidido este viernes impugnar varias de las resoluciones aprobadas ayer en el Parlament que llaman a la desobediencia. "Una vez se publiquen oficialmente se darán instrucciones a la Abogacía del Estado para impugnarlas", ha indicado la ministra portavoz Isabel Celaá, que las ha calificado como "un ataque a la convivencia entre catalanes". "Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut y a la Constitución. Nuestra propuesta es diálogo dentro de la Constitución frente a quienes recorrer el camino del desorden o incluso la violencia", ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha pedido públicamente al presidente catalán Quim Torra que condene con "claridad" la violencia. "Se esperan actitudes mucho mas clara con respecto a los que ostentan esa responsabilidad", ha añadido. Torra pidió ayer la libertad de los siete miembros de CDR acusados de integración en grupo terrorista que ingresaron en prisión orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. "Le pedimos una vez más que deje claro sus respeto a las leyes de la democracia y a los principios del Estado de derecho, uno de cuyos principios básicos es la separación de poderes", ha reclamado Celaá que ha calificado el trabajo de la Guardia Civil de "ejercicio discreto y de digno reconocimiento".

"La Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo", ha manifestado Celaá en referencia a una nueva aplicación del artículo 155, un mensaje que el Gobierno en funciones viene repitiendo en las últimas semanas. Sin embargo, ha especificado que "no se dan" las circunstancias para aplicarlo porque lo que ha aprobado el Parlament este jueves eran proposiciones no de ley. "No son las leyes de septiembre [de 2017]. Y las declaraciones del president [Torra] son eso, declaraciones”, ha añadido. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha recordado horas antes en una entrevista en Onda Cero que el Ejecutivo "no dudará" en aplicar esta medida excepcional, que supone la intervención de la autonomía, si "concurren las circunstancias".

El presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha presidido este viernes la reunión del Consejo de Ministros tras regresar de su viaje a Nueva York para acudir a la primera asamblea anual de la ONU. La primera semana de la que será una larga precampaña electoral ha estado marcada por la llegada dal panorama político de Más País, la formación liderada por el confundador de Podemos Íñigo Errejón y el amago del independentismo catalán en el Parlament para retomar la vía de la desobediencia. El Gobierno ya anunció ayer su intención analizar los acuerdos del Parlament con la intención de impugnarlos.