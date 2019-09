El juez ordena a los Mossos la retirada inmediata de la pancarta de los presos de la Generalitat

El magistrado de la sección 5ª de la sala contencioso administrativo del TSJC ha ordenado al cuerpo de Mossos d'Esquadra la retirada immediata de la pancarta y símbolo colgados en el balcón del Palau de la Generalitat. El juez ha dictado la orden para dar así cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal contencioso en el sí de una demanda de Impulso Ciudadano.

El pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificó ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la orden de retirar en 48 horas del balcón la pancarta de apoyo a los políticos presos. No obstante, el presidente se negó a acatar la orden. "Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado. Mi compromiso con la libertad de expresión es total", aseguró entonces.

El miércoles, la Generalitat presentó un recurso contra la decisión judicial, pero el tribunal no lo aceptó e insistió en la retirada de los símbolos, ya que empieza el periodo electoral en vistas a las generales que se van a celebrar el 10 de noviembre.