Más País y Equo llegan a un preacuerdo para presentarse en nueve provincias

Más País, la plataforma de Íñigo Errejón, y Equo, el partido verde, han llegado a un preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del 10 de noviembre. En el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS las dos formaciones pactan presentarse únicamente en circunscripciones electorales que repartan siete o más escaños con una sola papeleta en la que se especifique el nombre de ambos partidos. En el acuerdo, que tendrá que ser votado por las bases de Equo y respaldado por Más País, se especifican algunas de estas provincias: Madrid, Sevilla, Málaga, Asturias, Murcia, las tres provincias valencianas, Barcelona y Bizkaia. También se menciona Baleares, pero no se incluye detalle alguno sobre cómo sería la alianza en este territorio.

En Madrid, Equo quiere garantizarse estar en los puestos de salida de la lista para el Congreso. Tal y como adelantó El País este miércoles, Inés Sabanés, miembro de Equo, concejal de Medioambiente en el Gobierno de Manuela Carmena, ocuparía el puesto tres de la candidatura que liderará Errejón. En el número dos, según dan por sentado todas las fuentes consultadas en Más Madrid, irá Marta Higueras, también concejal en la capital y mano derecha de la exalcaldesa.

De esta manera, y siempre que la militancia de Equo y Más País aprueben la propuesta, el candidato a la presidencia cumplirá con el mandato de sus bases de elaborar listas con una mayoría de mujeres en puestos relevantes. Además, Errejón refuerza la presencia de afines a Carmena —su referente político, según él mismo la define— en su proyecto, una vez que la juez descartó liderar la candidatura.

El preacuerdo entre Equo y Más País perfila el mapa de las circunscripciones en las que la coalición podría presentarse. Durante la proclamación de su candidatura, Errejón confirmó que no su plataforma no se limitará a Madrid, aunque este sea su territorio natural, el más seguro, donde comenzó su proyecto tras abandonar Podemos el pasado enero. "Conocemos bien el sistema, no vamos a jugar con los escaños", dijo el miércoles el candidato. Errejón quiere jugar sobre seguro, tratar de evitar convertirse en el actor político que fracturó el tablero de la izquierda e impidió la suma del bloque progresista. Por eso, en el documento con el partido verde se especifica que solo concurrirán en las provincias que repartan siete o más escaños.

Por el momento, su objetivo está en Sevilla (12 escaños) y Málaga (11) en Andalucía. Su intención es presentarse en Asturias (7) y en Murcia (10). En el caso de Cataluña y País Vasco, en el documento solo se menciona Barcelona (32) y Bizkaia (8). En la Comunidad Valenciana será Equo-Verds, la delegación regional del partido verde, el que concrete en qué términos se da la coalición con Más País. En esta comunidad, con tres circunscripciones electorales (Alicante, Valencia y Castellón), se reparten 32 diputados. La franquicia valenciana de Equo forma parte de Compromís, la coalición de tres formaciones, cuya militancia respaldó este miércoles con el 70% de los votos la alianza con Más País.

Antes de que Equo y Más País confirmen este preacuerdo, la formación verde quiere asegurarse que sus candidatos estén en puestos destacados de tal manera que su representación esté garantizada. "Si una circunscripción reparte un total de siete diputados, la persona candidata de Equo ocupará como máximo la posición siete", se lee en el documento. "En las circunscripciones de Sevilla, Málaga, Asturias y Murcia Equo ocupará el puesto número tres en la candidatura del Congreso de los Diputados", abundan. El documento también incluye los términos del pacto para las listas del Senado: "Se garantizará al menos una persona en lista para la circunscripciones de Madrid, Andalucía y Asturias, y llegando a la mitad de las posiciones para el resto de las circunscripciones no citadas".

Votación previa

La militancia de Equo tendrá que validar este acuerdo a través de una votación interna en la que tendrán una segunda opción, apostar por un acuerdo con Unidas Podemos. El partido verde y la formación de Iglesias cerraron varios acuerdos: uno estatal y otros concretos por ayuntamientos y comunidades, que ya han sido votados. Entonces, un 67,9% de la afiliación respaldó un acuerdo estatal con la formación de Pablo Iglesias que, posteriormente fue aprobado por la Asamblea Federal. En aquella consulta, Juan López de Uralde, fundador de Equo, obtuvo el respaldo del 60,4% de los militantes para ser candidato.

Ahora, con la repetición de la consulta, el partido verde quiere virar su estrategia. Las delegaciones de Madrid (liderada por Sabanés) y Valencia —con mayor número de militantes y cargos públicos— apuestan por Errejón, mientras que Uralde quiere mantenerse al lado de Iglesias. La crisis en el seno del partido verde es aguda. El fundador de Equo consiguió el escaño tras pactar con Unidas Podemos liderar la lista por Álava. Y ahora pretende revalidar el acuerdo al que llegó con Iglesias aunque suponga su salida de la formación verde.

Errejón agradeció a Equo su apoyo el miércoles, pero reclamó la conformación de un Comité Electoral en Más País que estudie la viabilidad de sus candidaturas por cada provincia. "Solo nos presentaremos donde sumemos al bloque progresista", apuntó. Compromís y la Chunta aragonesista, las otras dos formaciones que han mostrado su preferencia por Más País también se mantienen a la espera de cerrar un acuerdo definitivo para las elecciones del 10-N.