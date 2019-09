Adelante Andalucía no rompe con Podemos pero pide una marca propia

El 10 de noviembre no habrá papeletas diferentes de Unidas Podemos y Adelante Andalucía en esa comunidad. Con este firme propósito se vieron las caras este martes los líderes de las formaciones de la coalición andaluza (Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista), después del órdago lanzado por Teresa Rodríguez para tener grupo propio en Madrid. Dirigentes afines a Íñigo Errejón también apuestan, de momento, por la fórmula Adelante Andalucía.

Después de más de cuatro horas de reunión no se encontró una solución consensuada entre las posiciones de Podemos, liderado por Teresa Rodríguez e IU, por Toni Valero. La primera quiere que el nombre de Adelante Andalucía figure en las listas al Congreso y Valero propuso la denominación Adelante Andalucía-Unidas Podemos. No hubo acuerdo, al menos de momento. Ambos grupos aseguraron que la decisión no solo dependerá de ellos, sino también lo que acuerden con sus organizaciones federales. Los plazos aprietan, ya que la fecha para inscribir las coaliciones expira este domingo. La dirección de Pablo Iglesias rechaza de momento que Unidas Podemos mute de nombre en Andalucía, la región más poblada de España.

Ambos grupos intentaron no ahondar más en la división ni hacer saltar por los aires un proyecto político muy joven, que se estrenó el pasado 2 de diciembre en las elecciones autonómicas andaluzas.

"Hay que buscar una síntesis acerca de qué manera Andalucía tiene mejor voz en el Congreso de los Diputados", afirmó el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba. En el mismo sentido se expresó el portavoz de Podemos, Pablo Pérez Ganfornina, quien proclamó, sin mediar preguntas, que la coalición andaluza "es más fuerte que ayer".

La demanda de una mayor autonomía de la dirección de Pablo Iglesias es una vieja aspiración de la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, miembro destacada de la corriente Anticapitalista. Y esa pretensión de la voz propia en el Congreso es compartida por todos los miembros de Adelante Andalucía, aunque discrepan en las formas y en los ritmos. La posición del coordinador de IU, Toni Valero, es más pausada. "Hay que evitar la ruptura y el achicamiento del espacio, preservar y cuidar el espacio de Adelante Andalucía", señaló este martes. Valero sostiene que hay fórmulas se pueden poner en marcha para hacer visible a Andalucía en el Congreso que no tienen que pasar únicamente por tener grupo propio.

El anuncio del partido de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones no tiene la misma lectura en Andalucía que en otros territorios. Dirigentes afines a Errejón, como la senadora Esperanza Gómez o el ex secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, comparten la reclamación de tener una voz propia andaluza en el Congreso y defienden el proyecto de Adelante Andalucía dentro de Unidas Podemos. Aún está por ver si habrá listas del partido de Errejón en Andalucía.

La irrupción de Errejón en el tablero político nacional ha trastocado hasta los cimientos de Equo. La formación verde realizará una consulta interna para decidir si concurren a las generales en alianza con Unidas Podemos, con la plataforma que presente Íñigo Errejón o en solitario.

La decisión de la ejecutiva ha provocado las quejas de Juan López de Uralde, una de las caras más visibles de Equo, miembro de este organismo directivo, que defiende un pacto estatal con la formación de Pablo Iglesias como sucedió el 28-A. Este acuerdo le permitió obtener su escaño en el Congreso como número uno de la lista por Álava. "Realizar ahora una consulta a la afiliación es simplemente un intento de romper la estrategia política acordada en reiteradas votaciones anteriores", reza un comunicado de la formación promovida por Uralde, quien ha anunciado que, pase lo que pase, no romperá con Iglesias.