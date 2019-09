Una diputada de Podemos pide una voz andaluza propia en las elecciones del 10-N

"Es el momento de presentarnos como Adelante Andalucía en estas elecciones para que haya una presencia de Andalucía en Madrid". La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía (la coalición de Podemos e Izquierda Unida), Ángela Aguilera, ha defendido este miércoles la necesidad de concurrir bajo esa denominación en las elecciones generales del 10 de noviembre, una antigua demanda de la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Desde Izquierda Unida discrepan sobre esta iniciativa.

La decisión no se ha debatido en ningún órgano colegiado ni de Podemos ni de Adelante. "Es una opinión personal", ha dicho Aguilera, quien ha reconocido haberla hablado con Rodríguez. Sin embargo, no parece que Aguilera actúe como un verso suelto, sino más bien de avanzadilla para abrir en canal un debate que lleva mucho tiempo abierto: el de la necesidad de una voz propia andaluza dentro del grupo confederal de Podemos, al estilo de las mareas.

Aguilera ha señalado que "en ningún caso" habría dos papeletas en las elecciones generales que aún no están convocadas. "No estamos hablando de dos papeletas. Adelante Andalucía es un proyecto exitoso y reclamo el espacio que nos corresponde", aseguró.

A la fórmula que plantea la diputada andaluza, miembro de la corriente Anticapitalista, se suman otras dos formaciones andalucistas de Adelante Andalucía. En un comunicado, Izquierda Andalucista afirma que en las pasadas elecciones no fue posible "despegar como voz andaluza para el Congreso", pero que ahora "no hay excusa". "Andalucía necesita como el comer un grupo propio en Madrid", señala. La formación Primavera Andaluza también insiste en lo mismo: "La izquierda andaluza no tiene otra opción que la de presentar una alternativa que asegure que Andalucía va a tener voz propia en el grupo parlamentario confederal del Congreso de los Diputados".

En los casi cinco meses que ha estado abierta la mesa de negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los miembros de Adelante Andalucía y particularmente de Podemos y de su líder, Teresa Rodríguez, han mantenido un perfil bajo para no interferir en las conversaciones. No obstante, la posición en Andalucía tanto de Podemos como de Izquierda Unida no era favorable a un gobierno de coalición, sino a un acuerdo de investidura con apoyos parlamentarios. “Gobernar con el PSOE es peligroso”, reconocía Rodríguez en una entrevista con EL PAÍS.

En Izquierda Unida ha sorprendido que la portavoz adjunta del grupo parlamentario lanzara "sin consenso" la propuesta de concurrir en las elecciones del 10 de noviembre con marca propia. "IU no está dispuesta a abrir un debate de prisa y corriendo y sin debatirlo con los órganos federales", han asegurado fuentes de IU.

Las candidaturas andaluzas de Unidas Podemos aportaron nueve diputados en las pasadas elecciones generales, siete de Podemos y dos de IU, entre ellos, el coordinador de la federación de izquierdas, Alberto Garzón.