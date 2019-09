Teresa Rodríguez: “Gobernar con el PSOE es peligroso”

Teresa Rodríguez (Rota, Cádiz) cumple el próximo miércoles 38 años. Coordinadora de Podemos Andalucía, líder de la coalición Adelante Andalucía y miembro destacada de la corriente Anticapitalistas, acaba de volver a la actividad política tras su permiso de maternidad. En esta entrevista se muestra contradictoria e intenta evitar que sus palabras se usen en contra de Podemos y de Pablo Iglesias, con el que mantiene discrepancias. Cree que Pedro Sánchez quiere desde el principio ir a elecciones. Y no oculta su profunda desconfianza hacia el PSOE. “Gobernar con el PSOE es peligroso”, afirma.

Pregunta. ¿Cómo se ve la política tras nueve meses fuera por permiso de maternidad?

Respuesta. Te das cuenta hasta qué punto se desconoce la actividad parlamentaria si no estás en la pomada. El trabajo que hacemos aquí en el Parlamento, poniendo mucho esfuerzo, luego lo que se traslada a afuera es poquísimo. Da la impresión de que esto es una olla hirviendo que no cocina nada y no cambia la vida de la gente en absoluto.

P. ¿Qué opina de la negociación del PSOE y Unidas Podemos para la investidura?

R. Ha habido poca sinceridad en la negociación, da la impresión de que no había voluntad de acuerdo.

P. ¿Por las dos partes?

R. Hablo desde una perspectiva muy concreta, y por parte del PSOE lo veo evidente.

P. ¿Y Unidas Podemos no tiene ninguna responsabilidad?

R. Si hay nuevas elecciones, todo el mundo tiene una responsabilidad, incluidos los que no hemos estado en el centro de la negociación. Pero me parce que una parte del PSOE no ha querido el acuerdo. Pedro Sánchez y Carmen Calvo destilaban en la mirada que no querían acuerdo. Al principio lo que se notaba era cierto temor a que Pablo Iglesias les hiciera sombra en el Gobierno. En el momento en que retira Pablo Iglesias, se rompen todos los esquemas y se hace un planteamiento de Gobierno sin competencias, que también sabían que íbamos a decir que no.

P. ¿Coalición sí o coalición no?

R. Según para qué. Todo el mundo conoce mi posición sobre cómo hay que relacionarse con el PSOE. En este momento, no hay ninguna voluntad de poner sobre la mesa un gobierno serio.

P. Pero su posición es contraria a la coalición.

R. Mi posición es de una desconfianza extra al PSOE en este tipo de negociación, entre otras cosas porque hemos visto en Andalucía qué pasa cuando te dejas gobernar por el PSOE.

P. Para usted ¿todo el PSOE es igual?

R. Yo distingo entre la dirección y las bases, donde hay gente muy peleona de toda la vida, militantes que siente a su partido como si fuera su patria o su familia y es gente que me merece el mayor de los respetos. Pero en general, las direcciones del PSOE dejan mucho que desear.

P. ¿Entrar en coalición con Pedro Sánchez le genera los mismos reparos que aquí en Andalucía?

R. Pedro Sánchez parecía la alternativa a Susana Díaz, pero pone sobre le mesa un documento de 317 medidas donde se desdice de todo lo que ponía sobre la mesa respecto a Susana Díaz. Pedro Sánchez ha hecho una cosa que siempre ha hecho el PSOE. Prometer una cosa en campaña y hacer otra cosa cuando tiene la posibilidad de desarrollar políticas.

P. ¿El acuerdo de Presupuestos no debía haber sido la pista de despegue de esta negociación?

R. El acuerdo de Presupuestos me pareció magnífico. El trabajo que se hizo me gustó muchísimo, porque todo el mundo sabía que habíamos participado en esa negociación, porque otra habilidad que tiene el PSOE es la de quedarse con todo el patrimonio simbólico y material de sus socios. Siempre del que se acerca, el PSOE tiene una enorme capacidad de quedarse con tu discurso y con tus logros y de hacerte partícipe de sus contradicciones.

P. Desde Andalucía, ustedes defendían un pacto a la portuguesa. Con las propuestas que ha planteado Pedro Sánchez, ¿tampoco lo ven viable?

R. El documento está pensando precisamente sabiendo que diremos que no, porque no cambia absolutamente nada de los ataques que hemos sufrido durante los últimos 10 años desde la crisis. Sabiendo que íbamos a decir que no para tener la coartada de convocar elecciones.

P ¿Es mejor ir a elecciones con el riesgo de que puede ocurrir lo mismo o un cambio?

R. El mejor escenario es no repetir elecciones, porque entre otras cosas lo que se le dice a la gente es que ha votado mal y que tiene que votar otra cosa distinta a la de hace unos meses. Ese es el peor escenario y hay que intentar evitarlo.

P. Pero, ¿cómo? Ustedes no se fían del PSOE, el documento no les gusta…

R. Que no me fíe del PSOE no significa que quiera que se repitan elecciones. El PSOE también ha dicho que si se le da un apoyo sin acuerdo programático no va a presentarse a la investidura. Han ido decididos a que va a haber elecciones.

P. ¿Usted no quiere que haya ministros de Podemos?

R. Yo quiero que los haya cuando tengamos mayoría para poder cambiar las cosas. No ha habido nunca una oferta sincera de acuerdo de gobierno. Lo que yo no voy a hacer en este momento, en el que el PSOE ha tenido un comportamiento tan desleal en la negociación es darle ni la más mínima coartada, yo no voy a darle argumentos al PSOE, que se ha sentado en la mesa de negociación sin ninguna voluntad de diálogo, porque yo piense en general por una desconfianza extra que gobernar con el PSOE es peligroso. Lo que toca es pedirle al PSOE que se siente a negociar con voluntad de no repetir elecciones.

P. Por evitar que utilicen sus argumentos en contra de Podemos, a lo mejor no está siendo demasiado sincera.

R. Mi opinión es más que conocida, pero en este momento lo que toca es decirle al PSOE que abandone esa idea de repetir elecciones, de que les va ir mejor repitiendo elecciones, porque me parece una falta de respeto a la gente que hizo un esfuerzo extra en las últimas elecciones por ir a votar para parar a la derecha. A ver qué le van a decir a los votantes en esa convocatoria.

P. ¿Y qué le van a decir ustedes?

R. Tendrá que explicarles lo que ha pasado en la negociación y hacer muchísima pedagogía e ir a los sitios a contar lo que ha pasado. Pero nosotros tampoco podemos ser una fuerza testimonial, ni los palmeros del PSOE. Hemos venido a hacer política para cambiar la realidad y la vida de la gente, para recuperar algo de lo que nos han quitado estos años.

P. Si hay repetición electoral, ¿Pablo Iglesias debe seguir siendo el candidato?

R. Tendrá que ser quien la mayoría de la organización diga. En este caso es Pablo Iglesias, nadie lo está cuestionando. Si hay repetición electoral en tan poco tiempo no me parece que nadie esté planteando esa cuestión en este momento.

P. ¿Y Podemos marcaría otra vez el objeto del sorpasso al PSOE?

R. Hay que intentar pelearlo, pues claro. ¿Cómo vas a empezar un partido diciendo que lo vas a perder?

P. Podemos se nutrió mucho del 15M. Ahora la gente está menos movilizada. ¿Qué van a hacer para atraer a sus antiguos votantes?

R. Hay un parte de nuestro electorado que es bastante persistente Tenemos un suelo electoral bastante consolidado. Y, por otra parte, como no queremos ser una fuerza política del 15%, habrá que hacer un esfuerzo por volver otra vez a ese sentido común que existió durante un periodo que dio lugar a Podemos y que hizo que tuviéramos unos resultados electorales y fuera un fenómeno como el que fue y volver a lo más básico, a la movilización concreta, a las peleas concretas. Eso toca hacerlo otra vez.

P. ¿Usted cree que su partido se ha institucionalizado mucho?

R. Necesariamente también. Pero siempre hay que estar alerta y del objetivo de porqué empezaste un camino, el de cambiar la realidad, no el de echar el rato en las cámaras legislativas o en los ayuntamientos, ni para ser el Pepito Grillo de los plenos, sino para cambiar las cosas. Y para eso hay que sacar algunos pies de la institución y a empezar a ponerlos más en las calles.

Oposición en Andalucía

P. La izquierda andaluza, por primera vez en la historia, está en la oposición. ¿Se puede abrir una nueva vía de entendiemiento entre el PSOE y Adelante Andalucía?

R. Depende de para qué. El para qué siempre tiene que estar sobre la mesa. Si es para arrancar victorias para la gente, si es para eliminar ataques en forma de recortes o precariedad, pues hay que ponerse de acuerdo con quien sea y con el PSOE, también. En principio, el sentido común te dice que tiene más en común contigo en lo programático. Pero luego pasan cosas. Ayer [por el miércoles] estuvimos con los maestros de Primaria que se han visto afectados por unas nuevas instrucciones y por un conflicto que viene desde hace años. Llama poderosamente la atención que el mismo PSOE que hace dos días aplicaba un decreto que llevaba a los maestros a esa situación ahora los apoye frente a un gobierno de PP. Ese cambio de opinión no deja de preocuparme. Porque pienso que a lo mejor llegamos al Gobierno y nos convertimos en otra cosa. Y luego cuando vamos a la oposición decimos lo contrario. ¿Qué mecanismos se dan dentro del poder para que se pierda la franqueza en los argumentos?

P. Da la impresión que a usted le da miedo tocar poder por el riesgo de perder las esencias.

R. No. Yo quiero cambiar la realidad y eso pasa por estar en el poder, pero sin perder de vista los riesgos de estar en el poder porque cambia a las personas. Hay que tener la vista sobre esa posibilidad, de que te institucionalices, de que pierdas de vista lo importante…

P. ¿Al alcalde de Cádiz, que es su pareja, le ha pasado eso o corre el riesgo de que le pase?

R. Creo que tiene que echar todos los días un vistazo a esos riesgos que siempre tiene alrededor, claro que sí.

P. ¿Qué significa federalizar Podemos respecto a la dirección estatal? ¿Eso es un partido independiente?

R. Nosotros queremos tener una voz propia como Andalucía dentro del partido y también, dentro del Congreso. Hemos defendido siempre tener más autonomía para el partido en Andalucía y hacerlo de manera negociada. Podemos al principio era un partido muy centralizado, se ha ido descentralizando un poco y nosotros queremos tener voz propia dentro del Congreso. En la medida que la tengamos se va a hablar de Andalucía, si no, no. Un solo diputado de Compromís tiene la capacidad de que haya un debate sobre la Comunidad Valenciana. Y nosotros tenemos nueve de Unidas Podemos que son andaluces.

P. ¿En Andalucía puede ocurrir lo que pasó con Errejón, con Más Madrid?

R. No, si depende de mí. Me parece una tragedia.

P. ¿La salida de Antonio Maíllo, puede debilitar la relación con IU en Adelante Andalucía?

R. No, la confluencia goza de buena salud. La relación con IU es muy buena, gracias a él y sin él, también.

P. ¿Esta es su última legislatura en el Parlamento andaluz?

R. Sí.

P. ¿No será de nuevo candidata a la presidencia de la Junta?

R. No.

P. ¿Aspirará de nuevo a ser coordinadora de Podemos Andalucía?

R. La asamblea ciudadana me permite presentarme una vez más, pero todavía no lo he decidido.