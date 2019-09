Teresa Rodríguez, ante el juez: “Me arrinconó y puso su mano en mi boca”

"Cuando me disponía a salir del despacho, el señor Muñoz me asalta, me pone su mano sobre mi boca y me arrincona (...) Una mano en la boca y otra en la nuca (...) Lo más frustrante fue no haber sabido reaccionar. Fue de sopetón (...) Yo iba con la inercia de salir, pero él me empujó hacia el rincón". Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía ha descrito de este modo el episodio que sufrió hace casi tres años en la Cámara de Comercio de Sevilla por parte del exvocal del organismo Manuel Medina Muñoz, durante el juicio que se celebra este jueves.

La fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel y una multa de 2.100 euros para el empresario por un delito contra la libertad sexual y de atentado a la autoridad, cometido supuestamente contra la diputada andaluza. Sin embargo, ha habido un giro sorpresivo durante el juicio en la Audiencia de Sevilla y el presidente del tribunal, José Manuel de Paul, ha planteado a las partes la posibilidad de acusar al empresario por un tipo de abuso sexual (artículo 181.1) que conlleva la pena de prisión de uno a tres años.La fiscal ha rechazado cambiar su tesis inicial, pero la defensa de Rodríguez sí ha aceptado el reto del tribunal tras hablar el abogado con la diputada y ahora acusa por abuso sexual al empresario, para el que solicita dos años y nueve meses de cárcel.

En el vídeo de dos minutos grabado por una cámara el día del incidente y reproducido hoy en sala, se observa cómo el empresario se acerca a Rodríguez sin mediar palabra y con cierta violencia toca con sus brazos a la diputada, que retrocede de manera impulsiva. Se observa el contacto, aunque la secuencia está parcialmente fuera del foco de la cámara. Todo ocurre en cuestión de segundos y en presencia de tres testigos, el presidente, otro vocal y la jefa de protocolo de la Cámara de Comercio.

En la vista oral celebrada en la Audiencia de Sevilla, el empresario acusado ha intentado quitarle hierro al incidente durante su interrogatorio: "Simulé el beso y pienso que fue una broma de mal gusto. Yo besé mi mano a distancia. No le puse mi mano en la boca. Nunca empujé a la señora Rodríguez ni hice el gesto de ponerle la mano por detrás. Fue una broma porque lo hago muchas veces".

El acto en la Cámara de Comercio de la capital andaluza se celebró el 20 de diciembre de 2016 y Rodríguez fue invitada junto a otras personalidades. Antes de abandonar la sede del organismo, la líder de Podemos fue invitada por el presidente de la Cámara a visitar su despacho, momento en el que ocurrió el episodio.

A pesar del vídeo reproducido, tanto el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, como la portavoz del organismo, Gemma Artemal, han manifestado que no vieron contacto físico entre ambos durante el incidente. "Hizo amago de darle un beso, poco más. Creo que no llegó a tocarla. Le puso la mano como en la boca, no llegó a tocarla, fue una cosa muy rápida. Nadie dijo nada, pero él dijo que la conocía de la playa y ella que no le conocía de nada. Yo le dije a Teresa que sentía mucho la situación. Yo no vi que el señor Muñoz le pusiera la mano, no la tocó", declaró Artemal sobre el episodio.

La percepción del incidente por parte del tribunal tras ver el vídeo se aleja de la tesis exculpatoria de estos testigos, dado su planteamiento de que se produjeran abusos sexuales el día de los hechos. El juicio quedará previsiblemente visto para sentencia este jueves.